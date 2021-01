IT之家 1 月 22 日消息 今日哔哩哔哩官方微博发布公告称,正在紧急调查核实与 UP 主墨茶 Official 有关的具体情况。2021 年 1 月 21 日晚间,一个 “没人看的 B 站 UP 主”——“墨茶 Official”被网友爆料去世的消息,冲上微博热搜。

据上游新闻此前报道,根据网友在评论区的爆料,“墨茶 Official”的人生轨迹如下:奶奶生病,因病致贫,父母躲债跑路,自己高中辍学后打工糊口,结果发现鼻子上长了肿瘤。最后在切除肿瘤时发现罹患糖尿病,但无积蓄继续治疗,最后因酮症酸中毒逝世。

IT之家了解到,去年底 B 站发布公告称,对于不幸离开人世的 B 站用户,将在取得其直系亲属确认和同意后,将其账号列为 “纪念账号”并加以保护,以纪念他们和我们曾经存在于同一个世界,曾经看过同样的风景,为同样的事物欣喜或悲伤。