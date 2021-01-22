《微软模拟飞行 2020》不排除适配 Xbox One 游戏主机

IT之家1月22日消息 《微软模拟飞行 2020》（以下简称 MFS）于 2020 年 8 月更新了 2020 版，画质更优、内容更丰富。截止到 2020 年末，官方表示这款游戏的玩家总数达到了 200 万，游戏中飞行架次总数超过 5000 万次。这款游戏的负责人 Jorg Neumann 近日接受外媒 EuroGamer 采访时表示，MFS 将不排除适配 Xbox One 系列游戏主机的可能。

这名负责人在采访中表示；“适配旧款主机是一个时间问题。显然更大的显存容量对于这款游戏十分重要，尤其是极致画质模式，因此适配次世代游戏主机没有问题，但是对于老款 Xbox One 存在一些困难。我们会优先保证对于 Xbox Series X/S 的适配，然后才会设立下一个目标。我们不会排除适配 Xbox One 机型的可能，但是现在谈论计划还为时尚早。”

目前 MFS 2020 可以在 PC 上流畅运行，且已经完成对于 VR 的适配。同时游戏的运行效率得到了提升，中低端配置的电脑也可以尝试运行。关于 Xbox Series X/S 版本，负责人表示主机版本和 PC 版本会非常类似，游戏社区的 Mod 内容也可以在主机上获得。MFS 团队会致力于 PC / 游戏机版本的体验尽量接近，同时满足大量新手的需求，在 Xbox 版本上提供更详细的教程。

IT之家此前曾报道，《微软模拟飞行 2020》定于今年夏天登陆 Xbox Series X/S，并且 XGP 订阅用户也可以直接获得。