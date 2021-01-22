【IT之家开箱】荣耀 V40 手机图赏：“矩形空间”新颖养眼

荣耀终端公司今天举行了手机新品发布会，正式推出了 V 系列的新机荣耀 V40。作为荣耀独立后推出的第一款手机，荣耀 V40 首先就以新颖美观的机身设计吸引了很多网友的注意。目前IT之家已经拿到了蔷薇金和钛空银两种配色的荣耀 V40，现在火速为大家送上开箱图赏。



由于有两种配色，因此IT之家在介绍时以蔷薇金为主，钛空银为辅的形式说明。

荣耀 V40 手机的整体设计采用的是目前旗舰手机中常见的前后双曲面设计。手机正面为挖孔屏，拥有两枚前置摄像头，屏占比达 93.24%，同时曲面屏幕 80° 的弧度比较适中，没有像瀑布屏那样夸张。

这款手机的设计特点集中在手机背面。荣耀 V40 机身后背的设计比较独特，在摄像头模组平行区域内采用独树一帜的 “矩形空间”予以色泽和工艺上的区隔。

在摄像头模组的镜头排布上，荣耀 V40 也很有秩序感，最上方最大的摄像头为 5000 万像素主摄，其余广角镜头、微距镜头、激光对焦传感器和闪光灯呈矩阵排列，其中主摄周围还有圆形及矩形拉丝纹理进行点缀。看起来很有设计感。

荣耀 V40 背面采用了双层纹理镀膜工艺，两种镀膜呈现不同的光线反射视感，实现一层是锋利线状光，一层是模糊面状光，两种不同的光泽融合在一起，看起来非常温润。

蔷薇金配色的 V40 看起来淡雅梦幻，在光线的折射下会发出多彩的光泽，而钛空银配色在视觉上则有一种冰爽清寒的感觉，同样在不同角度的光线下会折射出彩虹一样的光泽。

视线沿着背面来到中框，荣耀 V40 手机采用的是不锈钢中框，中框的色泽和手机背面保持统一。

中框顶部为天线隔断、麦克风和红外传感器，底部则为 SIM 卡槽、USB Type-C 端口、麦克风以及扬声器开孔。

机身左侧只有一处天线隔断，而机身右侧为电源键和音量键。

规格尺寸方面，荣耀 V40 的大小为 163.07×74.26×8.04mm，机身重量则为 189 克，握在手上能感觉到一定的分量，但不坠手。

总体来说，荣耀 V40 手机拥有别具一格的美学设计，其双层纹理镀膜工艺让手机颜值独特养眼，同时整机的做工也精湛坚固，是一款品质上乘的手机。

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