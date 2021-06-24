LG Velvet 2 Pro 开箱上手视频曝光，最后的绝唱

IT之家 6 月 24 日消息 韩国 LG 电子已于今年四月停止了全球范围内的手机生产业务，爆料者 @Evan Blass 此前分享了四款 LG 取消的机型 —— LG VELVET 2 Pro、LG Stylo 7、LG K33 和 LG K35。

近日，韩国数码博主 ITSub잇섭 发布了 LG VELVET 2 Pro 的开箱上手视频，数码博主 @FrontTron 也拿到了该机器。

IT之家了解到该机在之前就已经有过曝光，搭载了高通骁龙 888 处理器，配备 8GB 内存，预装 Android 11 系统，有黑色、米色两种配色。

从开箱视频可以看出，LG VELVET 2 Pro 为四曲面设计，上下两边趋于平面，电源键在上方，后置三摄像头，前置居中挖孔，质感非常不错。

LG VELVET 2 Pro 的屏幕为 6.8 英寸 FHD+ 高刷屏，支持 60Hz 与 120Hz 切换。

此外，该机还有压感音量键，虽然不是多么先进的技术，但依然是高端机型才有的配置。

最后提一句，该机配备了两个 25W 的 USB-C 口充电头，两个数据线，以及两个透明保护壳，毕竟以后没货了，官方也只能稍微弥补一下遗憾了。