【IT之家评测室】荣耀 V40 手机评测：有延续有突破的最佳方案

1 月 22 日（今天），荣耀终端公司举行了手机新品发布会，正式推出了 V 系列的新机荣耀 V40，这是荣耀自去年被分拆之后推出的第一款手机产品，因而受到很多消费者的关注。



目前，IT之家已经拿到了蔷薇金版本的荣耀 V40 手机。荣耀独立后推出的第一款手机实际表现如何？值不值得大家入手？IT之家这就为大家送上体验评测报告。

一、外观设计

荣耀 V40 手机的整体设计采用的是目前旗舰手机中常见的前后双曲面设计。手机正面为挖孔屏，拥有两枚前置摄像头，屏占比达 93.24%，同时曲面屏幕 80° 的弧度比较适中，没有像瀑布屏那样夸张。

荣耀 V40 手机的背面采用的是一种 “矩形空间”的设计理念，最显著的特点是在摄像头模组平行的矩形空间内采用和其他区域不同的表面工艺在视觉上进行区隔。

在矩形空间里有摄像头模组以及相机的英文说明表示，两者分别在左右两侧，看起来很有秩序感。

除了矩形空间，荣耀 V40 背面整体采用的是双层纹理镀膜工艺，两种镀膜呈现不同的光线反射视感，实现一层是锋利线状光，一层是模糊面状光，两种不同的光泽融合在一起，搭配蔷薇金淡雅的色泽，看起来非常温润。

双层镀膜工艺的另一个体现是背面底部的 “HONOR”Logo，稍微倾斜一下视角可以看到这个 Logo 下面还有一层 “影子”，这让手机背面看起来有一种立体的感觉。

手机侧面为不锈钢中框，中框的色泽也为淡金色，和手机背面保持了一致。中框顶部为天线隔断、麦克风和红外传感器，底部则为 SIM 卡槽、USB Type-C 端口、麦克风以及扬声器开孔。

在机身左侧，荣耀 V40 只有一处天线隔断，而机身右侧为电源键和音量键。

规格尺寸方面，荣耀 V40 的大小为 163.07×74.26×8.04mm，机身重量则为 189 克，握在手上能感觉到一定的分量，但绝不坠手。

总体来说，荣耀 V40 在外观上有足够的辨识度，其 “矩形空间”和双层镀膜的设计体现出这款手机独特的美学理念，同时手机整体做工也比较精致扎实，颜值在线。

二、屏幕体验

荣耀 V40 搭载了一块 6.72 英寸曲面 OLED 屏幕，分辨率为 1236x2676，支持 10 比特（8+2bit）10 亿色原彩显示，色域可以支持到 DCI-P3 广色域，对比度达 5000000:1，同时这块屏幕还支持 HDR10 显示。

另外荣耀 V40 屏幕还搭载了色彩还原引擎技术，可以让颜色还原更准确，能够自动识别 P3 和 sRGB 片源，追求图片源的如实还原。

在体验时，IT之家对荣耀 V40 的屏幕素质进行了基准测试，测得其色域可达 99.6%sRGB、84.3% 的 Adobe RGB 以及 89.9% 的 DCI P3。

色准方面，IT之家测得荣耀 V40 的平均色彩偏离值为 0.53，最高色彩偏离值为 2.82，为红色，整体来说，这块屏幕的色准表现是非常不错的。

灰度显示方面，IT之家让荣耀 V40 显示 256 级灰度色彩，从画面上可以看到，荣耀 V40 显示从白到黑的灰度细腻自然，实际看起来，比较极端黑色和白色过渡也能看出差别。

可是角度方面，IT之家用大约垂直 90° 和斜角 45° 两种不同的视角来观察荣耀 V40 显示纯色图片，在大约斜角 45° 的视角观看，可以看到荣耀 V40 的所见亮度略有降低，但色彩并没有明显漂移，可视角度不错。

再看显示实际高清照片的效果，可以看到荣耀 V40 的屏幕色彩显示艳丽饱和，蓝色的天空、翠绿的草地和树木，看起来很明丽。

同时在 HDR10 显示技术的加持下，荣耀 V10 对树木背光的阴影显示也比较细腻，细节丰富。

换一张图片，荣耀 V40 的屏幕对色彩渐变的显示效果比较细腻，而且在 1236x2676 高分辨率的加持下，整个照片的显示效果也比较精细。

总体来说，荣耀 V40 的屏幕素质可以成为这款手机的核心卖点之一，其在分辨率、色域、色准等方面的表现都比较出色，用它来追剧、玩游戏等，都可以获得不错的体验。

三、性能表现

荣耀 V40 搭载了来自联发科的天玑 1000 + 旗舰芯片，这枚芯片采用 7nm 制程工艺，核心架构为 4 颗 Cortex-A77 大核搭配 4 颗 Cortex-A55 小核的 8 核心设计，GPU 则为 Mali-G77，同时还搭载了升级到 3.0 版本的 APU，拥有更强的 AI 性能。

在系统层面，荣耀 V40 支持 GPU Turbo X 图形加速引擎，可以释放芯片潜力。GPU Turbo X 图形加速引擎可以通过软硬协同技术提升图形运算能力，让计算资源优先供给 CPU、GPU 资源互换，AI 模型智能感知调节。

它可以在游戏渲染全流程环节控制渲染负载，控制 CPU/GPU/DDR 瓶颈，自动感知游戏场景，控制图形渲染负载和资源供给，从而降低游戏时图形处理总负载，更可在部分游戏中实现高帧率（120Hz）稳定不掉帧。

同时，荣耀 V40 还支持全局 120Hz 超感屏显引擎，搭配 300Hz 触控采样率，可以让用户在游戏过程中始终保持流畅丝滑的画面和快人一步的操作速率。

在实际测试时，IT之家先用游戏《和平精英》进行测试。在 20 分钟左右的游戏时长里，荣耀 V40 在全高画质下运行《和平精英》，平均帧率可以达到 39.8fps（满帧 40fps），整个游戏过程能够保证始终顺滑流畅，没有遇到明显掉帧的情况。

游戏结束时，IT之家测得荣耀 V40 手机温度最高在后置摄像头模组附近，温度可达 38.8℃，握在手上会觉得手机在发热，但不烫手。

接着小编又测试了《王者荣耀》，在最高画质下进行大约 13 分钟的游戏，荣耀 V40 的平均帧率可以达到 59.6fps，整体来说非常流畅。

为了让用户获得更好的游戏性能体验，荣耀 V40 还支持荣耀定制版游戏助手。游戏助手内置在系统中，打开游戏，就可以自动开启。

荣耀定制版游戏助手拥有专门定制的 UI 主题，支持 Hunter Boost 猎人游戏满血引擎，可以让手机在游戏时充分释放性能潜力。

荣耀手机助手还支持显示增强以及 4D 震感等功能，特别是 4D 震感，可以带来更具有沉浸感的游戏体验，像《王者荣耀》这样的游戏加入 4D 震感后，可以明显提高游戏人物战斗的打击感。

当然，荣耀游戏助手还可以在用户玩游戏时屏蔽无关通知，更可对三方来电通知进行优化，全面支持通话主、被叫画中画。

四、拍照表现

荣耀 V40 拥有后置三摄像头的影像系统，其中包括一枚 50MP 的超感光主摄像头、一枚 8MP 的超广角摄像头，以及一枚 2MP 的微距摄像头，同时还有一枚激光对焦传感器，前置摄像头则为 16MP。

其中 50MP 的主摄像头拥有 1/1.56 英寸的旗舰级超大传感器，相比荣耀 V30Pro 1/1.7 英寸面积增加 25%，同时这也是一枚 RYYB 超感光传感器，进光量较普通传感器增加 40%。

实际拍照效果方面，IT之家也进行了测试。首先是白天光线充足的环境。荣耀 V40 直出的照片画面清晰，色彩稍显平淡，偏向于还原真实。

放大照片后，远处楼房上的 “远雄”招牌仍然清晰可见，可见照片解析力不错。

由于没有长焦镜头，取景界面的 “2X”变焦是通过 5000 万高像素画面放大裁切实现的。在 2 倍变焦下，荣耀 V40 拍摄画面的清晰度、细节都仍可让人满意，成像风格上自然也和标准模式下没有区别。

接下来小编换了一个光线对比相对强烈的场景，太阳光洒在街道的一侧，另一侧被楼房遮挡，在画面中形成背光区域。荣耀 V40 的照片中，无论是右侧直面阳光的高光区域，还是左侧背光的酒店楼房，在亮度、细节方面都保持了很好的平衡。可见，荣耀 V40 的成像在动态范围方面表现不错。

不过在这张照片中，我们也能看到算法 HDR 的痕迹，主要表现是在大逆光的画面区域会出现色彩偏紫的情况，多帧合成的算法还有提升空间。

凭借一颗 200 万像素的微距摄像头，荣耀 V40 也可以拍摄微距照片，从下面的样张可见，荣耀 V40 可以在非常近的距离对焦、拍摄。不过，200 万像素在画面解析力方面稍有不足。

时间来到夜里，IT之家在闹市区的路口拍摄了一张照片。在夜晚的光线条件下，荣耀 V40 样张画面的亮度和纯净度表现尚可，动态范围也不错，街对面商场的小招牌和商店内部都没有出现明显的高光溢出。

放大照片，街对面的路标、广告等文字并没有糊成一片，夜间的解析力也在合格线上。

荣耀 V40 也支持夜景拍照模式，IT之家也拍了一组对比照片。在标准模式下，荣耀 V40 的照片仍然保持了不错的画面亮度和纯净度，只是在左下角的高光区域出现了一些噪点。

打开夜景拍照模式，等待 7 秒左右的快门拍照时间，就可以得到一张整体观感更出色的照片，夜景模式下，照片的亮度、纯净度等方面都有了明显提升，左下角的高光区域，噪点也得到了明显抑制。

在视频拍摄方面，荣耀 V40 有一项比较实用的功能，就是 3Mic 录音变焦，就是在拍摄视频时，声音会随着画面焦点的转移而改变指向性。例如小编下面这段视频中，当画面在广场上，荣耀 V40 能表现视频周围具有立体感的声音，而当画面焦点转移到海浪拍打岸边的场景，海浪声就会成为 “主声音”，并且随着画面放大，海浪声也会越来越大。

这种视频拍摄录音变焦的功能可以帮助用户拍出更有电影感的视频，也很适合一些 Vlogger 们实用，当他们拍摄一些谈话类视频时，画面对着谁，谁的声音就是最清晰的，拍摄效果会大大提升。

总体来说，荣耀 V40 的影像能力处于一个合格线上的水平，不能说多惊艳，但拍摄效果也基本能让人满意。

荣耀 V40 其他拍摄样张如下：

五、系统体验

虽然荣耀已经独立，但荣耀 V40 搭载的仍然是基于 Android 10 的 Magic UI 4.0 系统，无论是 UI 设计还是功能使用方面，整体和之前的荣耀手机并没有太大的差别。

在系统界面方面，荣耀 V40 仍然是我们熟悉的样子，多彩灵动的配色，介于拟物和扁平之间的设计语言，一切都是原来的样子。

系统账户也仍然保持了原来的账户体系，用户无需注册新的账户。同时，荣耀 V40 Magic UI 4.0 系统自带的 App 和原来也没有差别，包括智慧生活等，也是原来的风格。

荣耀 V40 的 Magic UI 4.0 也拥有丰富的系统功能，小编首先想说的就是全新的灵动 AOD（息屏显示）。

在荣耀 V40 上，有多款个性 AOD 画面可选，轻触屏幕，轻碰手机 图片，签名，风格都能自定义，同时你也可以将自己拍摄的 Live photo、gif 设置为 AOD。

同时，当你遇到喜欢的配色时，只需打开相机进行拍照，然后就可以将自己喜欢的配色装到 AOD 中。

Magic UI 4.0 还有一项比较实用的功能，就是 AI 字幕。这个功能可以通过 AI 视频音源解析处理，实现视频英语、日语、韩语实时翻译（部分功能需后续系统升级支持），自动将翻译成汉语的字幕同步在视频上，无需等待字幕组加工，对于经常看美剧、日剧的小伙伴来说很有用。

荣耀 V40 还支持我们熟悉的智慧多窗功能。使用时，在手机屏幕侧边内滑、悬停，就可以呼出智慧多窗的边栏，然后在边栏中选择想要分屏的应用，拖到主屏区域就可以实现分屏了。

你还可以将应用变成悬浮窗。荣耀 V40 最多可以同时添加两个应用的悬浮窗，并且可以调整悬浮窗的大小，如果加入悬浮窗的应用比较多，多出来的应用就会被收纳到悬浮球中，方便随时将排队的应用切换成悬浮窗。

另外，荣耀 V40 中自带的《备忘录》应用也得到了全新升级，现在它可以调用摄像头进行文档扫描，扫描后还能进行文档矫正，同时，全新《备忘录》还支持提取照片中的文字进行二次编辑，最后另存为 PDF、Word、TXT、HTML 等多种格式，十分好用。

总之，如果你过去就是荣耀手机的用户，那么对于荣耀 V40，在系统软件层面基本可以无缝切换，并且整体的使用体验也是比较优秀的。

六、充电和续航测试

荣耀 V40 搭载的是一枚容量为 4000mAh（典型值）的电池，并且支持 66W 有线快充。IT之家对荣耀 V40 进行了充电速度的测试，可以看到这款手机的充电速度非常快，从电量为零开始，15 分钟就可以充到 47%，充满仅需 37 分钟。

续航方面，IT之家也做了 3 小时的续航测试。测试前，小编保持手机初始电量为 100%，屏幕亮度和系统音量为 50%，移动数据网络开启，荣耀 V40 在续航能力测试中的表现如下：

看网页 15 分钟，耗电 1%；

刷微博 15 分钟，耗电 2%；

通话 15 分钟，耗电 1%；

戴耳机在线听音乐 20 分钟，耗电 2%；

戴耳机在线播放 1080P 视频 45 分钟，耗电 6%；

戴耳机玩游戏《和平精英》30 分钟，耗电 12%；

使用微信 20 分钟（10 分钟聊天，10 分钟刷朋友圈），耗电 3%；

刷IT之家 20 分钟，耗电 2%。

经过历时 180 分钟的续航能力测试，荣耀 V40 的剩余电量为 71%，航能力优秀。

七、总结

作为荣耀独立后推出的第一款手机，荣耀 V40 整体来说是一款在合格线上的产品，独特的 ID 设计，出色的屏幕，强大的快充，还有和过去一样的系统功能，是这款手机的优势，当然，其在影像、性能方面，仍然有提升的空间，但对于当前的荣耀来说，其实整体体验已经超过小编的预期，也可以说是目前荣耀能够呈现给消费者最优配置、性能和体验组合。

至于值不值得买，小编觉得，如果你不是 “极致参数党”，那么荣耀 V40 还是值得进一步考虑选择的。