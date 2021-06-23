联想推出 ThinkPad X1 Extreme Gen 4 笔记本：可选配 RTX 3080、4K 屏

IT之家 6 月 23 日消息 在 MWC 2021 世界通信大会之前，联想正式发布 ThinkPad X1 Extreme Gen 4 笔记本。该产品配备 16 英寸 16:10 屏幕，面向商业用户以及设计师，提供多种配置可选。

联想此款笔记本最高可选配 i9-11900H 8 核处理器，提供集显版本以及 RTX 3050 Ti/3060/3070/3080 多款显卡可选。产品内置 90Wh 大容量电池，续航最多 10 小时。笔记本 C 面键盘具有白色背光，具有经典的小红点，没有独立数字键盘，但是两侧搭载高质量扬声器，支持杜比全景声音效。

屏幕方面，这款笔记本有三种规格可选：

2560×1600 IPS 屏，400nit，100% sRGB 色域，60Hz 刷新率

3840×2400 IPS 屏，600nit，100% AdobeRGB 色域，HDR400、杜比视界认证，60Hz 刷新率

3840×2400 IPS 触摸屏，600nit，100% AdobeRGB 色域，HDR400、杜比视界认证，60Hz 刷新率

配置方面，笔记本最高可选配 64GB DDR4-3200 内存，提供两个 M.2 2280 固态硬盘插槽，最大容量 4TB。产品采用双热管散热，具有一大一小两颗风扇。

联想 ThinkPad X1 Extreme Gen 4 笔记本具有 2 个雷电 4 接口，2 个 USB 3.2 Gen1 A 型接口，还具备 HDMI 2.1、3.5mm 音频接口。笔记本内置 dTPM 2.0 加密芯片，支持英特尔多项安全技术。笔记本标配英特尔 AX210 网卡，支持 WiFi 6/6E 无线网卡，还有望支持 5G 网络。

IT之家了解到，此款笔记本重量 1.8 千克起，预计将于 8 月上市，售价约为 1.6 万元左右。