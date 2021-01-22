法国启动量子信息国家战略：五年内投资 18 亿欧元，目前全球前三

国外媒体报道，法国总统马克龙在巴黎 - 萨克雷大学纳米科学和纳米技术中心（C2N）发表演讲，宣布启动法国量子技术国家战略，计划五年内在量子领域投资 18 亿欧元，使法国跻身量子信息领域的 “世界前三”。

据悉，这 18 亿欧元的投资主要来源有三大部分：其中，10.5 亿欧元为法国国家公共资金，5.5 亿欧元将由私营部门提供，2 亿欧元来自欧盟信贷。

从资金的用途来看，3.5 亿欧元用于量子仿真系统的开发，4.3 亿欧元投资未来成熟量子计算机的研究，2.5 亿欧元用于传感器开发，1.5 亿欧元用于后量子密码学，3.2 亿欧元投资量子通信，以及在开发量子设备涉及的相关技术方面投资 2.9 亿欧元。

马克龙在演讲中表示，希望通过这些努力，法国有机会成为 “第一个获得通用量子计算机完整原型的国家”，这将是 “一项重大科学成就”。

在法国提出国家级量子技术战略之前，世界范围内已有部分国家和地区相继启动高层次的量子科技战略。

2013 年，英国政府拨款 2.7 亿英镑（约合 25 亿元人民币），支持英国国家量子技术项目（UKNQTP）的第一个 “5 年计划”。2018 年 11 月，欧盟启动量子科技旗舰项目计划，总预算 10 亿欧元，为期 10 年。2018 年 12 月，美国签署国家量子法案，全方位加速量子科技的研发与应用，开启量子领域的 “登月计划”。根据法案，美国将制定量子科技长期发展战略，实施为期 10 年的 “国家量子计划”。5 年内斥资 12.75 亿美元开展量子信息科技研究，其中美国国家标准与技术研究院获资 4 亿美元，制定量子科技发展标准；国家科学基金会获资 2.5 亿美元，支持量子科技人才建设；能源部获资 6.25 亿美元，成立量子信息科研中心，加速科技攻关。