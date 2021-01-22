赵明访谈：荣耀会有自己的 “Mate”和 “P”系列，今年合适的时候推出

IT之家1月22日消息 荣耀重组后的首款机型现已发布。发布会结束后，赵明在接受媒体采访时也透露了多个战略和规划内容。数码博主 @新潮电子徐林 提供了一些问答内容，IT之家简单整理部分内容以供参考：

我们更关注消费者体验天玑 1000 + 的时候，是否能超过其他家，比如续航、拍照，用户到底是买芯片还是买产品的综合体验呢？

未来荣耀会用行业内最优秀的芯片，我们比友商的调校、系统设计和能力挖掘更强，这是第一次我们把 GPU Turbo X 移植到了天玑平台上。

新营销的产品渠道、品牌建设，团队构成等方面做了哪些调整？之前发布会上说 5 个月艰难的时期，这期间发生了什么？

之前华为和荣耀是有各自的定位，荣耀面对年轻人，现在的新荣耀是面向全渠道、全类别的人群，未来是肯定要走向高端市场的，要打造面向荣耀消费者的旗舰。

1. 荣耀品牌的定位从勇敢做自己变成了笃行致远。荣耀不变的是产品、创新和服务，是从 2015 年我加入荣耀就建立的，未来也不会变。

2. 渠道方面，我今天是有消息公布的：自 11 月 17 日官宣之后，整个渠道体系非常欢迎，有很多建立高端旗舰店的伙伴，在我们恢复供应的过程中，已经着手在进行高端旗舰店的建立了。未来相信渠道和零售体系，会有大幅度的提升。线上我们本来就是冠军，线下会进一步夯实。

3. 人力资源方面，新荣耀也在加大行业内的招聘，需要各方面精英的加盟，独立的荣耀要打造面向全球各个级别市场的能力。笃行致远也能代表我们的态度。

5 个月是从 8 月 17 号开始算的，这是一个艰难时刻的开始。从那个时候到现在，5 个多月，我们快速完成了交易的过程，也是产业链对荣耀的期待，才能让我们以如此快的速度达成这样的交易，有几十家渠道伙伴加入了这个收购，操作非常快。由于之前一直是保密的情况，所以还有很多渠道伙伴也抱怨没有加入，后续会加入进来。

新荣耀现在是老品牌，新公司，我们有自己的追求和抱负。

供应链的情况怎么样？未来的技术发展会怎么样？

利用今天这个机会，我要感谢整个供应链合作伙伴对我们的信任，从 11 月 17 号到现在，几乎所有的供应伙伴都已经对荣耀恢复了供应，从生产和供货的角度，已经没有任何的牵制，可以完全供应市场，这其中包含 Intel、AMD、高通、MTK、美光、三星、微软…… 在这里就不一一列举。

新荣耀公司的体系中，也涵盖了整个供应链体系。万飚董事长本来之前在华为也是负责供应链体系的，在两个月时间内我们就已经完成了供应链协议的签署，现在全力发展业务。

之前荣耀已经做到 60% 线下，40% 线上，这个体系是很健康的。之前 2020 年我们已经是在第二第三名之间的位置波动，未来两条线都会巩固，荣耀会更多和线下渠道伙伴一起合作打造线下市场，大家会看到很多的荣耀体验店和线下体系出现。我们会努力成为国内手机市场第二名。

未来的荣耀，会在全球最优秀的供应伙伴之间选择。至于鸿蒙，这个要看鸿蒙未来开源的进度，我们出身华为，但还是会符合业界合作的原则。

什么叫全球标志性的品牌

在全球发布消费者都认可的产品和解决方案，用产品和服务说话。

荣耀未来会有自己的 Mate 和 P，是全新打造还是基于 V 系列呢？

Mate 和 P 现在中国市场认知度很高，荣耀要打造自己独立的标志和产品，今天只能卖个关子，合适的时候会告诉大家，我们的团队现在在全力为消费者打造这样的产品，2021 年合适的时间我们会推出。

之前听说比亚迪给荣耀代工，有 5000 万的量，从供应链也听说今年荣耀的目标比较激进，想知道具体情况。

目前我们和比亚迪还有其他 ODM 厂商都有合作关系，感谢他们的支持。今年荣耀产品的市场上是很受欢迎的，荣耀 V40 的情况目前看是很不错的，我相信 2021 年应该会持续这样的状况，具体多少，就看供应链和采购的同事可以做到什么程度了。

V40 的供货是否充足？

V40 是 11 月 17 日独立之后两个月推出的产品，目前供应链和产线还在爬坡中，我们之前也有储备的芯片，但还是没有满足市场和合作伙伴的需求。

海外什么时候会发产品？过去海外依赖华为的渠道，未来会怎么做？

过去华为和荣耀其实是各自有自己的体系，包括海外。现在独立，我们在海外的销售、服务和营销体系也是独立的。荣耀 V40 会很快要俄罗斯上市。

全球都还在进行子公司的注册，目前一切顺利，估计 2020 年一季度末和二季度初，会逐步的恢复。我们会有完善的团队和体系，在欧洲、中东、非洲、拉美、亚太…… 进展会及时通报。顶级旗舰我们也会全球发布。

荣耀和高通的合作进度怎么样？

我们和高通一直都有很好的合作，这次高通也很快和我们达成了协议，未来我们也会用高通各种芯片打造荣耀的产品，但具体的时间我们会再通知。

我们未来会参与到芯片合作伙伴的产品规划中去，把我们需求的东西植入到硬件研发中去。把我们对硬件的思考融入到这些产品中去。用同样的芯片，荣耀会秒同类产品的。

现在荣耀还有很多技术从华为，新荣耀未来对这些技术会怎么看待，还会继续使用吗？

今天我们的团队，有很多技术、硬件、软件、核心算法…… 都是来自华为，切割的过程到 2020 年年底已经靠一段落。好的东西我们都继承了，未来有了这些基础，下一步的发展就是新荣耀的能力了，比如拍照、软硬件协同、连接等，未来可能会有不同的发展方向。简单说就是共同的起点，有相似性，但未来是两个方向的演进了。