每月仅需 96 元 / 24 期免息，苹果官网 Apple Watch 6 换购带回家

Apple 中国官⽹将于 3 ⽉ 1 ⽇开启「健康的未来，现在戴上」Apple Watch 换购活动，可享最⾼达 RMB 150 的额外折抵优惠 + 24 期免息分期免息服务：点此前往。

活动时间：2021年3⽉1~⾄4⽉1⽇

需⽤符合条件的 Apple Watch 可进⾏折抵换购（额外获得最⾼150元的折抵补贴）

举个例子

Apple Watch Series 6 （GPS）40 毫米铝⾦属表现售 3199 元起， 如果使用 Apple Watch Series 4（GPS）40 毫⽶铝⾦属表进⾏折抵换购，即可享受补贴，再分24期（免息），每月仅需96元就能把新表带回家。

* 实际折抵⾦额取决于设备的状况、配置、 制造年份，以及发售国家或地区。

选择Apple中国官⽹购物优势

Apple Trade in 换购计划

近2年苹果官网折抵换购（以旧换新）的优惠力度越来越大，且不定期会在折抵价格的基础上，再加赠额外折抵优惠，例如本次的Apple Watch换购活动。

14天无理由退换

官网支持14天无理由退换服务，无论激活与否，14天内不想要了都能退。

而现在大多数电商平台，不要说7天无理由，就算只是激活设备，就无法退换。

Apple Care+ 服务计划

以 Apple Watch Series 6 为例，Apple Care+ 售价 699 元，购买后可为你提供自购买该服务计划之日起为期 2 年的维修服务，还可提供每 12 个月最多两次意外损坏保修服务。每次收取服务费 528 元。

镌刻服务

免费镌刻，让各位的 Apple Pencil (第二代)、iPad 和 iPod touch 更特别。

AirPods 还提供全新的镌刻选择，可混搭表情符号、文字和数字。

教育优惠

在苹果官网购买产品时，高校学生和相关人员可以享受教育优惠。除了常规的教育优惠价格，每年的开学季还会推出更大的优惠福利政策。

分期免息服务

花呗支持12期免息，招行、建行、工行信用卡支持24期免息。

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 延续经典 ID 设计的同时，将有 Product（RED）、蓝色、墨色和新金色。

配备全新血氧传感器，支持血氧监测，可以让用户更好掌握健身和睡眠健康状况。

保留了上一代屏幕常亮的设计，同时户外显示亮度提升了 2.5 倍。

提供高度计的功能，可以实时看到海拔的变化。

性能方面，Apple Watch Series 6 基于 A13 芯片研发的 S6 双核处理器，比前代提升性能 20%。

一乖现在用的就是 Apple Watch Series 6，相对于三代与四代，整体使用感受提升非常明显。

更亮的常亮显示+更大的屏幕+更新潮的表盘（还会不定时更新），搭配崭新的 S6 芯片，观感与流畅度都达到了「高级+好用」的程度。

背部新增的O2传感器，仅需15秒钟，即可获得实时的血氧测量值（长期的血氧监测可能提供及时的健康预警）。

而在本月的中下旬，即将更新的 iOS 14.5，将支持 「戴口罩可用 Apple Watch 解锁 iPhone 」这个重磅功能，一乖实测非常方便。

在基础功能部分，Apple Watch 继续优秀：不会错过微信/钉钉的重要信息与外卖/快递小哥的电话；震动足够大 & 闹铃足够响，清早的迟到现象减轻不少；每天都想合上运动圆环，运动时间也成倍增加……



如果各位正使用的 iPhone 手机，搭配一块 Apple Watch Series 6 ，好用不说，整个生活的质感都会有不小的提升。

Apple Watch SE

Apple Watch SE 配备了视网膜显示屏，屏幕尺寸与 Apple Watch Series 6 相同，采用窄边框和圆角设计，显示面积比 Series 3 增大 30% 之多。



Apple Watch SE 搭载双核 S5 SiP 芯片，速度最高可达 Apple Watch Series 3 的两倍。

并搭配了全新的运动传感器和麦克风，针对通话质量和 Siri进行了优化，同时带来了各种强大的健康和安全功能，包括摔倒检测、SOS 紧急联络、全球紧急呼救电话以及噪声 app。

Apple Watch Series 6 与 Apple Watch SE IT之家上手体验