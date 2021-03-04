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苹果 iPad mini Pro 首曝：8.7 英寸屏幕，有望在下半年发布

2021/3/4 0:42:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 4 日消息 根据韩国博客 Naver 上的一篇帖子，苹果正在开发一款名为 “iPad mini Pro”的机型，有望在今年下半年推出。这款设备采用 8.7 英寸屏幕，与现有的 iPad mini 5 相比，机身的宽度增加了，而高度则降低了。

据透露，这款新 iPad 目前已完成研发阶段和规划阶段，现处于设计 P2 阶段，并且将进入 DVT P3 验证阶段。

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▲图源：MacRumors

IT之家了解到，此前知名爆料者 Kang 也声称，苹果一款 “全屏、小尺寸的 iPad”目前正处于 P2 设计阶段，仍在等待工程验证测试。

此外，苹果分析师郭明錤在去年五月也曾表示，下一代 ``iPad mini'' 的显示屏尺寸将从当前的 7.9 英寸增加到 8.5 至 9 英寸之间，而日本网站 Mac Otakara 的最新报告显示，下一代 “ iPad mini”将配备 8.x 英寸显示屏。其他消息来源也报道过类似的 8.x 英寸 “ iPad mini”尺寸。

不过他们提到的新款 mini 似乎与 mini Pro 不太一样。Mac Otakara 表示，“ iPad mini 6”将通过扩大屏占比来提升面积，外观类似于 “ iPad Air 3”，带有 Touch ID 的 Home 按键，大的上下边框以及一个 Lightning 接口。

且 Mac Otakara 认为这款经过更新的 “ iPad mini”将于 3 月份推出，因此，它可能会在本月晚些时候亮相。

目前 ‌iPad mini‌ 最近一次外观设计更新是在 2015，之后陆陆续续修修补补升级到了 A12 仿生芯片、原彩显示屏、蓝牙 5.0 和 Apple Pencil 等支持的 mini5，预计苹果将在近几年内更新。

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关键词：苹果iPad

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