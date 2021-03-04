美亚利桑那州通过新法案：允许开发者绕开苹果谷歌商店抽成

3 月 4 日凌晨消息，据报道，在科技行业，苹果和谷歌两大软件商店收取的三成佣金（其中苹果佣金俗称 “苹果税”）引发巨大争议和反垄断调查，正招致更多的监管。3 月 4 日，美国亚利桑那州众议院以 31 票对 29 票的表决结果通过了一个新法案，这一法案要求软件商店允许第三方开发者使用自己的支付系统，从而避开谷歌和苹果的三成佣金。

苹果反对亚利桑那州这一法案，这次投票是苹果的一个挫败，也是美国行业组织 “软件公平联盟”的一次胜利，该组织代表那些反对苹果和谷歌抽成的第三方移动软件开发者。

不过，这一法案变成正式法律还有几个障碍。首先，亚利桑那州参议院下一步需要讨论法案并进行投票。另外，亚利桑那州州长杜西（Doug Ducey）有权否决新法律。如果所有程序通过，法案变成正式法律之后，亚利桑那州政府也面临其他问题，比如苹果和谷歌如何遵守法律，是否会在法庭上提出挑战。

就在几个星期前，美国北达科他州也讨论了类似的法案，该州参议院投票否决了法案。

亚利桑那州的立法（代号为 HB2005）规定，每年下载量超过百万次的软件商店，必须允许第三方软件提供软件商店之外的支付选项，从而让开发者避开 30% 或 15% 的佣金抽成。这一法案主要适用于亚利桑那州的公司和消费者。

虽然法案没有明确提到具体公司名字，但是法案主要针对的是苹果和谷歌两大软件商店。其中苹果软件商店因为具有唯一垄断性在行业内引发的争议更大（安卓生态系统内有不计其数的软件商店）。周三，亚利桑那州参议院讨论法案时更多时间围绕苹果软件商店。另外，法律条款中，游戏机软件商店和音乐播放器商店则作为例外，即第三方游戏软件不能使用自己的支付系统。

议员态度

亚利桑那州共和党众议员考博（Regina Cobb）支持这一立法，他表示，谷歌和苹果软件商店目前在市场上具有垄断地位，现实中，不使用安卓或者苹果手机的民众寥寥无几。

不过也有一些议员反对这部法案，认为立法过程过于仓促，另外软件商店问题可能属于美国联邦立法范畴，如果和美国宪法发生冲突，则亚利桑那州这部法律日后可能在联邦法庭遭到挑战。

亚利桑那州民主党参议员罗德里格斯（Diego Rodriguez）表示，在软件商店的利益争斗中，亚利桑那州没有自己的利益，议员更应该做的是制定保护消费者权益的法律，但是这部新法案保护开发机构不遭受其他大型科技公司的损害。

苹果反对

苹果反对亚利桑那州这部新法案。该公司首席合规官安迪（Kyle Andeer）在上周的法庭听证会上表示，这部法律相当于 “政府要求苹果将软件商店对外免费赠送”。

安迪表示，这部法案将会让大型开发机构免费享受苹果软件商店的价值，但是实际上，他们在苹果软件商店销售的是数字商品，而且已经赚取了几百万甚至几十亿美元。

对于周三投票结果，苹果和谷歌公司人士尚未发表评论。

亚利桑那州这一新法案也是苹果软件商店所遭遇的最新监管措施。在过去几年中，苹果商店成为众矢之的，第三方开发商认为苹果规则过于严苛，另外抽成太高。一些开发者表示苹果软件商店不公平、阻碍市场竞争。

这一行业纠纷已经进入到了各州立法的 “博弈舞台”。目前美国佐治亚州和明尼苏达州议会也正在考虑类似的立法。

开发者支持

这一新法案获得了 “软件公平联盟”的支持，该联盟会员包括了 Spotify、Match 集团、Epic 游戏公司（《堡垒之夜》东家）等企业。这些公司过去已经对 “苹果税”表示抗议，要求降低佣金，允许开发商推出自有支付渠道，或是在 iOS 生态内批准其他的软件商店。

该组织负责人蒂姆则（Meghan DiMuzio）表示，“软件公平联盟”很高兴看到亚利桑那州众议院通过这一法案，这将会鼓励该州的企业创新，保护消费者权益。虽然这一事件值得庆贺，但是在实现公平竞争方面，这还只是迈出了第一步。

去年，Epic 公司对苹果和谷歌提起了反垄断诉讼，诉讼目前正在进行当中，焦点也是两大软件商店的抽成。该公司要求开发商能够自行提供支付渠道，避开抽成。

去年 10 月，美国国会众议院司法委员会公布了一份反垄断调查报告，指控苹果在 iPhone 软件上具备了垄断权力，苹果正在利用这种影响力获得不成比例的利润。

另外在 2019 年，美国最高法院在一宗诉讼中做出不利于苹果的裁决。这一裁决未来或将允许消费者对于苹果软件商店发起诉讼，理由是垄断抬高了软件价格。

各种监管措施和裁决似乎对苹果软件商店的政策产生了影响。去年，苹果推出一项抚平开发机构不满的新政策，如果第三方开发机构在苹果商店每年获得的收入少于 100 万美元，则苹果的佣金比例将从 30% 下调为 15%。