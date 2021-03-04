5 分钟销量突破 30 万台，Redmi K40 系列下周一再次开售：疯狂备货中

IT之家3月4日消息 今日 0 点，Redmi K40 系列正式开售，搭载双旗舰骁龙 870 和 888，售价 1999 元起。Redmi 官方数据显示，K40 首销 5 分钟销量突破 30 万台。

今日上午，小米公司表示，Redmi K40 系列将于 3 月 8 日（下周一）再次开售，目前正在 “疯狂备货中”。

其中，Redmi K40 标准版 6GB+128GB 售价 1999 元，8GB+128GB 售价 2199 元，8GB+256GB 售价 2499 元，12GB+256GB 售价 2699 元（前期特惠价 2499 元）。

IT之家了解到，Redmi K40 厚 7.8mm，重 196g，采用最新一代 E4 AMOLED 屏幕材料，支持 120Hz 刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配骁龙 870 处理器，内置 4520mAh 电池，配备 X 轴线性马达与杜比全景声双扬声器，支持 NFC、红外与 33W 快充。

Redmi K40 Pro 则搭载骁龙 888 处理器，6GB+128GB 售价 2799 元，8GB+128GB 售价 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元。

配置方面，Redmi K40 Pro 配备满血版 LPDDR5，内置 4520mAh 电池，支持 WiFi 6 增强版与双路蓝牙连接，还支持 NFC + 双频 GPS + 红外遥控。