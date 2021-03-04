2799 元、3299 元，骁龙 888 旗舰机 realme GT 正式发布：120Hz AMOLED 电竞屏，一键 GT 模式

IT之家 3 月 4 日消息 今天下午，realme 手机发布了 realme GT 旗舰手机。realme 全新 GT 系列，将打造兼具速度美学、澎湃性能与持久耐力。

realme GT 宣布了售价和上市信息，8GB 大内存起步，8GB+128GB 版本，首发到手 2799 元；12GB+256GB 版本，首发到手 3299 元，3 月 10 日 0 点开售，战神特别版 · 曙光当天预售。今天下午 4 点，realme 欢太商城限量抢先购，全网同步开启预售。

realme GT 重量为 186 克，薄至 8.4mm。采用 120Hz AMOLED 电竞屏 + 前后双环境光传感器 + 4096 级亮度调节，还有杜比全景声 / Hi-res 双认证 + 立体双扬，支持线性振动马达 + 全新 4D 振感。还有屏下指纹、3.5mm 耳机孔等配置。

realme GT 采用 6.43 英寸三星 Super AMOLED 电竞屏，100% P3 广色域，98% NTSC 色彩饱和度，精准呈现世界本来颜色。

realme GT 采用新一代 3D 钢化液冷散热技术，核心温度最高降低 15°，持续冰爽持久强悍；满血版 65W 闪充 + 4500mAh 大电池；泰尔实验室五级抗老化认证，36 个月持续流畅。

真我 GT 采用速度美学全新设计，「银河战舰」3D 玻璃后盖上流光穿梭，精致细腻；「深海飞艇」纯黑中蕴含丝丝幽蓝光芒，深邃迷人；「曙光特别版」创新素皮拼接大胆撞色，过目难忘。真我 GT 采用玻璃 + 素皮双设计，颜值手感俱佳。

IT之家获悉，realme GT 采用高通迄今最强芯骁龙 888，最先进的 5nm 制程工艺，CPU 提升 20%，功耗降低 50%，大型 App 启动更快，持久稳定高频运行，平均跑分 75W+。同时采用满血版 LPDDR5 + UFS3.1，速度大大提升。

realme GT 采用 6400 万索尼广角三摄系统，包括 800 万超广角（119° 超广角）、6400 万主摄（索尼 IMX682）、微距镜头（4cm 超近距离）。

支持超级夜景，新一代 Pure Raw 算法，AI 自动去坏点，AI 降噪，细节表现力再次提升。同时支持手持夜景、极暗夜景、专业夜景模式，轻松留住璀璨夜景。超级暗光视频 2.0，新一代夜景视频算法，智能识别场景光线，无论是画面纯净度还是亮度，都让人眼前一亮。轻松流畅稳拍摄出夜景大片。

realme GT 搭载前所未有的 GT 模式，一键释放狂野性能，动效 + 音效 + 振感，全方位感受加速快感；同时真我 GT 将直接搭载 realme UI 2.0，系统性能全面提升；还将给首批 GT 用户，额外提供 120GB 的云空间，免费使用 6 个月。