realme GT 搭载 120Hz AMOLED 电竞屏：支持线性振动马达 + 全新 4D 振感

IT之家 3 月 4 日消息 今天下午，realme 手机发布了 realme GT 旗舰手机。realme 全新 GT 系列，将打造兼具速度美学、澎湃性能与持久耐力。

realme GT 采用 120Hz AMOLED 电竞屏 + 前后双环境光传感器 + 4096 级亮度调节，还有杜比全景声 / Hi-res 双认证 + 立体双扬，支持线性振动马达 + 全新 4D 振感。还有屏下指纹、3.5mm 耳机孔等配置。

realme GT 采用新一代 3D 钢化液冷散热技术，核心温度最高降低 15°，持续冰爽持久强悍；满血版 65W 闪充 + 4500mAh 大电池；泰尔实验室五级抗老化认证，36 个月持续流畅。

真我 GT 采用速度美学全新设计，「银河战舰」3D 玻璃后盖上流光穿梭，精致细腻；「深海飞艇」纯黑中蕴含丝丝幽蓝光芒，深邃迷人；「曙光特别版」创新素皮拼接大胆撞色，过目难忘。真我 GT 采用玻璃 + 素皮双设计，颜值手感俱佳。

IT之家获悉，realme GT 采用高通迄今最强芯骁龙 888，最先进的 5nm 制程工艺，CPU 提升 20%，功耗降低 50%，大型 App 启动更快，持久稳定高频运行，平均跑分 75W+。同时采用满血版 LPDDR5 + UFS3.1，速度大大提升。