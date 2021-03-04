短期内无望，微软坦承 HoloLens 2 消费者版还未准备好

IT之家3月4日消息 据外媒 WSJ 报道，在 Ignite 2021 大会上，微软宣布推出基于 Azure 的云平台 Mesh，允许任何人构建沉浸式、多用户、跨平台的 MR 混合现实应用。Mesh 可以用来改善虚拟会议，进行虚拟设计会议，更好地进行远程协助，主持虚拟社交聚会等。

在接受 WSJ 采访时，微软 HoloLens 负责人 Alex Kipman 讨论了关于 HoloLens 2 消费者版的可能性。他证实，微软正在努力让其 HoloLens 中的技术达到消费者级别。他透露，HoloLens 技术还没有准备好 —— 在舒适度方面，在沉浸感方面，在价值方面 —— 为消费者服务。

“该技术还没有准备好 —— 在舒适度方面，在沉浸感方面，在价值方面 —— 对于消费者来说。对于消费者来说，你需要一副社会可接受的眼镜。我不会站在舞台上谈论消费者版，直到我们相信有一款足够舒适、足够沉浸、足够被社会接受的头戴式设备。”Alex Kipman 说道。

IT之家获悉，在接受彭博社采访时，微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）表示，微软将继续投资 VR 和 AR，并将其比作微软 10 年前 “全情投入”云计算的决定，将花费一些时间才能得到回报。