38 节红包攻略：超级红包 5 日可用，天猫 / 京东 0 点开抢

3月5日天猫38节0点开抢，连续4天狂欢，每天0点抢前N优惠、5折秒杀等，全场跨店每满200减20元，优惠上不封顶。

京东38她的节正式开抢，5日主题为用心礼享型，全品类狂欢，领券每满300减30、京东超市低至5折、美妆每满199减100。

1、超级红包：点此抽取

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亦可参与天猫3.8节亿万红包的抽取！

抽取时间：3月2日10:00 ~ 3月8日23:59

使用时间：3月5日00:00 ~ 3月8日23:59

抽奖次数：每天可抽1次

加码日期：3月2日（首日首个红包90%中奖率）、3月4日、3月7日。

红包用途：超级红包可无门槛叠加使用，类似与天猫/淘宝平台的现金，可与任何优惠叠加使用；一个订单最多可叠加10个红包（超级红包、省钱卡红包……所有红包），非常划算。

2、跨店满减

活动日期：3月5日 ~ 3月8日



本次3.8节跨店满减力度为：原价每200-20元*，低于往年满300元才能满减的门槛。

还因天猫采取平行优惠策略，满减还可叠加店铺优惠券+平台品类券+淘金币+88VIP等多重优惠，可以预见将有一大批探底好价出现。

*预售商品原价=预售价-付定金立减金

关于平行优惠攻略，详见：

《薅哭马云+东哥：看这一篇就够了》

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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