日均 1000 辆：国货之光宏光 MINIEV 200 天卖 20 万，缔造全球小型新能源汽车销售冠军

IT之家3月4日消息 上汽通用五菱今日正式宣布，刚夺得一月份全球单一新能源车型销冠的宏光 MINIEV 又创下了新纪录：上市 200 天，销量突破 20 万大关，成为全球小型新能源汽车销量纪录创造者。

此外，五菱还开办了“装·出腔调 潮创盛典-大人们的小乐园”活动，官方宣布联合 PANTONE UNIVERSE（彩通）发布五菱春色（白桃粉、牛油果绿、柠檬黄），这也是首家联合彩通发布色彩的民族汽车品牌。

根据电动汽车销量博客（EV Sales Blog）的数据，今年 1 月，五菱宏光 MINI EV 成为了全球电动汽车销量之王。

IT之家曾报道，今年 1 月，五菱宏光 MINI EV 共售出 36762 辆，连续第 7 个月创下销量新纪录，终于结束了连续几个月的 “陪跑”，以逾 1.5 万辆的领先优势打败特斯拉 Model 3，首次赢得全球电动车月度销量冠军的宝座。特斯拉旗下 Model 3、Model Y 则分列第二、第三名。

根据五菱官方数据显示，宏光 MINIEV 的 90 后用户占比达到 72%，年轻化趋势十分显著；女性车主占比超过 60%，被一群可爱的“五菱少女”所青睐；而销量最高的城市则是上海。