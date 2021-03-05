特斯拉 Model 3 在日本大降价，随后需求暴增

北京时间 3 月 5 日早间消息，据报道，正如特斯拉公司预期的一样，该公司在日本调整了车辆售价之后，立刻就迎来了大笔订单。日前，特斯拉在日本下调了 Model 3 电动轿车的售价，下调幅度高达 24%。

近期，特斯拉在世界多个地方调整了价格，其中动作最大的就是日本。在价格调整之后，日本消费者的需求立刻就得到了刺激，该公司获得了大量订单。报道称，当前 Model 3 在日本的交付时间延长到了 12 至 16 周。在本次降价之前，车辆的交付时间只需要 6 至 8 周。有意立即提车的日本消费者，也可以选择库存车型。

从目前的情况来看，特斯拉并未像一些人预计的那样，在日本遇到需求度较低的问题。如果该公司能够继续提升生产速度，他们也完全可以将生产的所有车辆都销售出去。事实上，特斯拉已经多次明确表示，该公司生产的电动汽车并不缺乏需求，当前该公司在世界多个地方建设工厂，为的就是满足不同市场上消费者的需求。而且，为了刺激潜在卖家完成购买，特斯拉还可以通过调整价格等手段达到这个目的。

销量要比利润率重要得多，随着生产成本的降低，特斯拉可以进一步降低车辆售价，从而提升销量，而且此举不会对其利润率造成太严重的冲击。