关于智能汽车，2021 年两会代表们都说了啥

随着人工智能技术的日渐成熟，AI 已经开始在各行各业发挥价值。除了日常生活中的智能小应用外，依托人工智能的自动驾驶汽车也逐渐开始展露头角，成为人们热议的话题。麦肯锡曾预测，智能网联汽车产业产业生态链在 2025 年的经济规模将达到 1.9 万亿美元，而中国将是全球智能网联汽车产业发展的重要推动者和受益对象。

尤其是在当下中国 5G 蓬勃发展的环境中，中国智能网联汽车产业已然进入快速发展期，在整体环境利好下，我们也看到国内各行业大厂也都纷纷投身智能汽车行业，加速整个行业的商用步伐。尽管整体进展良好，但我们必须意识到智能驾驶的商业化道路仍存在不少挑战。

今年两会，不少行业大佬也针对人工智能、自动驾驶等给出了建议。尤其是聚焦自动驾驶的交通安全、技术标准、网络安全等方面，两会企业代表提交了多个提案，建议为自动驾驶规模化商用开辟合规合法安全的路径。

加快自动驾驶商用和智能交通普及

据全球第二大市场调研机构 Marketsandmarkets 预测，至 2027 年，全球智能网联汽车市场规模将达到 2127 亿美元，2019 至 2027 年的年复合增长率则将达到 22.3%。

此外，据亿欧智库预计，全球自动驾驶和智能网联车端系统的市场规模在 2030 年前后将突破万亿元，中国则将凭借庞大的汽车消费群体占据绝大部分的市场。在如此庞大的市场规模下，国家和企业一定要加大政策力度，推进产业更快速的发展。

对此，全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏也在其提案中建议，从国家层面进一步加大创新力度，为自动驾驶规模化商用开辟合法化路径；建立由各级政府、产业界和学术界共同参与的自动驾驶规模化商用推进机制；鼓励企业加大自动驾驶汽车及关键软硬零部件研发创新，促进自动驾驶汽车普及。

与此同时，针对交通带来的碳排放问题，李彦宏也发表了看法。他表示，加速交通基础设施智能化进程，广泛应用人工智能、大数据、5G 等技术，构建低碳、高效、便捷的交通系统，让老百姓出行更绿色便捷，实现碳达峰目标。

发展智能网联汽车 法律法规要走在前面

全国人大代表，广汽集团党委书记、董事长曾庆洪建议，发展智能网联汽车，法律法规要走在前面。在他看来，现行交通安全法规是基于完全由人驾驶的车辆而设立的，智能驾驶汽车实际应用仍面临许多合法性难题。

对此，曾庆洪建议，要尽快完善现行交通安全法规，确认 “机器驾驶人”的法律主体资格；加快自动驾驶相关技术标准的编制和发布；完善道路测试相关政策法规。

此外，曾庆洪指出，在保障现有 “单车智能”技术路线的同时，更多支持 “车端智能 + 网联共享”相结合的技术路线，鼓励车辆安装 V2X 设备并强化其路权，并引导互联网巨头等相关资本从基础消费领域转投智能网联等国家战略科技领域，加快网联化的发展进程，提升自主创新能力和国际竞争力。

全国人大代表、长城汽车总裁王凤英也在提案中讲到：“我国现行相关法律法规中，产品管理、交通管理、责任界定、保险监管、网络安全管理、地理信息管理等方面的部分规定，不能完全适用于智能网联汽车，存在一些制约智能网联汽车发展的 “矛盾点”和可能触发潜在风险的 “空白点”。”

“我们要在管理方式层面做出改进，以促进智能网联汽车产业的发展。”王凤英建议。

车联网安全应逐步形成强制性要求

除了以上需要注意的问题外，自动驾驶汽车的网络安全也是不可忽视的点。当下，随着汽车智能化程度的提高，智能汽车将逐步从封闭网络向开放网络升级，过去智能终端存在的远程控制、数据窃取、信息欺骗等安全问题已经陆续出现在智能汽车上，严重威胁到人身安全和公共安全。

基于此，全国政协委员、360 集团创始人周鸿祎建议，国家加大鼓励和引导汽车企业，将智能汽车的联网安全防护体系纳入车辆生产、销售和服务体系中；推进智能汽车网络安全强制测试；加强智能汽车在使用过程中数据安全的监管，应成为智能汽车网络安全建设的必要需求。

周鸿祎表示，把网络安全系统像 “安全带”一样列为智能汽车的标配。“国家应加大鼓励和引导汽车企业将智能汽车的联网安全防护体系纳入车辆生产、销售和服务体系中，并逐步形成强制性要求，像汽车安全带一样，列为汽车安全的标配。此外，汽车行业应加大网络安全投入，以安全大脑为核心，建设智能网联汽车安全大数据平台、安全智能分析平台、应急响应平台等网络安全基础设施，形成智能网联汽车安全能力体系。”

不仅如此，周鸿祎还指出，要推进智能汽车网络安全强制测试，并强化智能网联汽车产生的数据安全监管。建议加强智能汽车在使用过程中数据采集的监管，禁止采集用户不知情数据，禁止过度采集超出满足智能汽车功能的地理环境数据。

对此，全国人大代表、上汽集团党委书记、董事长陈虹也建议：“通过建立准入制度、制定过程审查制度以及严惩违法违规行为等方式，加强数据隐私保护，提升智能网联汽车的数据安全。”

当然，除了以上建议外，针对智能网联汽车的芯片的研发、供应等问题，代表们也发表了看法。我们知道中国智能网联汽车产业的发展还有很长的路要走，但在当下，两会代表们的提案建议反映出我们能够发现产业存在的问题并且积极有效的去解决，国内智能汽车产业的发展必将是健康且长久的。