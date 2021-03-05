特斯拉市值 3 个交易日缩水 930 亿美元

3 月 5 日消息，据国外媒体报道，美股周四收跌，三大股指都有下滑，连续两个交易日跌幅超过 4% 的特斯拉，在周四再跌 4.86%，市值三个交易日缩水超过 900 亿美元。

周四美国股市收盘时，道琼斯工业平均指数报收 30924.14 点，下跌 345.95 点，跌幅为 1.11%：标普 500 指数报 3768.47 点，下跌 51.25 点，跌幅为 1.34%；纳斯达克综合指数报 12723.47 点，下跌 274.28 点，跌幅为 2.11%。

美股收跌，特斯拉股价也有明显下跌。周四美国股市收盘时，特斯拉报 621.44 美元，较前一交易日收盘时的 653.2 美元下跌 31.76 美元，跌幅为 4.86%。

股价下跌近 5%，特斯拉的市值也有明显缩水，按周四收盘时的价格计算，特斯拉的市值为 5964.91 亿美元，较前一交易日缩水 304.85 亿美元。

周四再次下跌之后，特斯拉股价就已连续 3 个交易日下跌超过 4%，市值也连续 3 个交易日缩水超过 300 亿美元。

周二美国股市收盘时，特斯拉报 686.44 美元，较前一交易日收盘时的 718.43 美元下跌 31.99 美元，跌幅为 4.45%，市值为 6588.82 亿美元，较前一交易日缩水 307 亿美元。

特斯拉股价周三继续下跌，收盘报 653.2 美元，较前一交易日收盘时的 686.44 美元下跌 33.24 美元，跌幅为 4.84%，市值为 6269.76 亿美元，较周三收盘缩水 319.06 亿美元。

连续 3 个交易日下跌超过 4% 之后，特斯拉的市值就已由周一收盘时的 6895.88 亿美元，跌到了 6000 亿美元之下，三个交易日缩水 930 亿美元。