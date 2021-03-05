抖音：一直播间卖假 “耐克”，其上游供货工厂被警方打掉

IT之家3月5日消息 抖音日前在其官方头条号发布消息称，近日，在抖音的举报、配合下，一个生产假冒名牌运动鞋的工厂被警方打掉，5 名犯罪嫌疑人被当场抓获。经过公安机关的深挖，6 个该工厂的下游互联网销售 “工作室”也被捣毁，警方现场抓获犯罪嫌疑人 23 名。

抖音表示，2021 年 1 月，抖音电商品质保护中心在人工巡查中发现，有一个名为 “静香体育”的抖音帐号，在直播间以远低于市场价的价格，展示和销售 “耐克”牌运动鞋。发现该线索后，抖音电商品质保护中心下单购买了该直播间销售的 “耐克鞋”。

在收到商品后，抖音电商品质保护中心找到权威渠道对运动鞋进行了鉴定，结果表明，该产品并非 “耐克”牌运动鞋正品。随即，抖音电商品质保护中心派出专人，到该运动鞋的发货地报警。

经过公安机关的缜密侦查，一个利用互联网销售假冒名牌运动鞋的团伙逐渐清晰，同时该团伙的上游供货工厂也进入警方视线。

2021 年 1 月 20 日 21 时许，公安机关一举捣毁为售假团伙提供货源的生产工厂，抓获犯罪嫌疑人 5 人，现场查扣生产流水线一条，运货汽车 1 台，查获假冒耐克鞋 8376 双，未完成鞋面 9550 个，未完成鞋底 11100 个。

根据相关线索，2021 年 1 月 22 日晚至 23 日凌晨，公安机关再次出击，捣毁利用抖音售假的直播工作室 6 个，配货仓库 1 个，抓获犯罪嫌疑人 23 人，现场查扣假冒耐克鞋 1918 双。

IT之家了解到，目前，本案正在进一步办理中。