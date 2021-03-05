英伟达发布 Jetson TX2 NX 单卡计算模块：Pascal GPU，4GB 内存

IT之家3月5日消息 英伟达除了生产用于游戏、大规模计算的高性能 GPU，还生产用于 AI 计算加速的单卡模块，板载处理器以及内存、闪存，同时提供 USB 接入以及视频输出能力。据外媒 notebookcheck 消息，英伟达今日发布了 Jetson TX2 NX 单卡计算模块，具备 ARM 处理器以及 GPU，性能是上一代产品 Jetson Nano 的 2.5 倍。

该模块搭载 NVIDIA Denver 2 处理器，有四颗 Cortex-A57 核心，同时还具备 256 核 Pascal 架构 GPU，频率 1.3GHz。根据官方描述，这款计算机 AI 运算速度可达 1.33 TFLOPS，同时支持 H.264/H.265 视频编码，最大支持 4K 60fps。

IT之家了解到，Jetson TX2 NX 模块还配备 4GB LPDDR4 内存、16GB eMMC 5.1 闪存，产品尺寸为 69.6 x 45 mm，通过 PCIe 接口能够具备 USB 3.1 连接能力、千兆以太网接口，支持输出 HDMI、DisplayPort 视频。

这款 AI 计算卡功率为 7.5W-15W，采用 5V 供电，目前已经开售，价格为 140 欧元（约合 1084 元人民币）。