三星 980 NVMe 固态硬盘曝光：136 层 TLC 颗粒，顺序读取 3500MB/s

IT之家3月5日消息 三星于 2020 年首发了采用 PCIe 4.0x4 通道的 M.2 NVMe 固态硬盘 980 PRO 系列，读取速度高达 7000MB/s。据外媒 TomsHardware 消息，三星即将于 3 月 30 日发布 980 非 Pro 后缀固态硬盘，采用 PCIe 3.0x4 通道。与以往不同的是，该系列固态硬盘的命名不包含 EVO 后缀，目前尚不清楚是否会有 980 EVO 产品线的存在。

三星 980 固态硬盘的详细信息、价格目前已经被德国电商提前曝光，此前英特尔 11 代酷睿桌面处理器的价格也是在德国电商泄露的。

根据目前的信息，980 系列产品共提供 250GB、500GB、1TB 容量可选。硬盘使用 136 层 V-NAND TLC 闪存颗粒制造，支持 NVMe 1.4 协议，具备 SLC 模拟缓存加速功能。该系列 SSD 顺序读取速度 3500MB/s，顺序写入速度 3000MB/s，4KN QD32 随机读取为 50 万 IOPS，4KB QD1 随机写入速度为 48 万 IOPS。

与目前在售的 970Evo Plus 相比，三星 980 系列硬盘的顺序写入速度有所下降，随机读写速度也有着一定程度的降低。970Evo Plus 顺序读写速度分别为 3500MB/s、3300MB/s，随机读写成绩为 62 万 IOPS、56 万 IOPS。

IT之家了解到，三星 980 系列 SSD 支持 AES 256-bit、TCG/Opal IEEE 1667 加密，与此前产品不同的是没有板载独立 DRAM 缓存。根据德国电商的信息，980 系列 250G 版本售价约 541 元人民币，500GB 售价约 697 元，1TB 售价 1161 元。作为对比，三星 970 EVO Plus 1TB 版本售价 1399 元。