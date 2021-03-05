材料紧缺，大尺寸液晶面板价格连续九个月上涨

IT之家 3 月 5 日消息 据日经新闻今日报道，因材料短缺，电视用大尺寸液晶面板 ( LCD )供需紧张，价格持续上涨九个月，已较去年最低低点价格飙涨 1 倍。

IT之家了解到，在 2021 年 2 月份，作为电视用 LCD 指标性产品的 55 寸 Open cell (指未安装背光原件的半成品)每片价格较前一个月份 ( 2021 年 1 月份)上涨约 5% 至 192 美元（约合 1243 元人民币）左右，32 寸产品也上涨 6% 至 71 美元（约合 460 元人民币）左右，为连续第 9 个月上涨，且价格已较去年最低点贵了 1 倍。

IT之家了解到，面板材料短缺是造成 LCD 供应紧张的主要原因。因全球晶片不足、导致用来控制面板的 “驱动 IC （集成电路）”短缺，加上日本 NEG ( Nippon Electric Glass )等玻璃基板厂商发生生产事故，导致 LCD 行业陷入原材料短缺的困境。

NEG 于 2 月 2 日宣布，旗下滋贺高月事业部的液晶用玻璃基板产线在 2020 年 12 月因停电导致设备受损而不得不停工，不过受损的生产设备已于 2021 年 1 月起陆续复工和重启生产，预估在 2021 年 3 月底前受损的生产设备会全部修缮完成、届时将回复正常生产。

无独有偶，三菱旗下的子公司 AGC 位于韩国的龟尾厂区也在 1 月发生爆炸事件，造成 9 名工人受伤，并导致工厂内部设备损坏。这家被称为全球第 2 大玻璃基板供应厂商不得不宣布停工。

美国调查公司 DSCC 亚洲代表田村喜男指出，“电视用 LCD 价格今后数个月可能会持续上涨”。