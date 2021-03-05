AMD 官宣 RX 6000 系列移动显卡即将发布

IT之家3月5日消息 AMD 于 3 月 4 日发布 RX 6700XT 显卡，国行售价 3699 元起。这款显卡具备 40CU，默认频率 2424MHz，具备 12GB 显存以及 96MB Infinity Cache，官方表示，此款显卡游戏帧数超越了 RTX 2080 Super，小幅领先 RTX 3070。

据外媒 VideoCardz 消息，AMD 在 RX 6700 XT 发布会同时宣布了 RX 6000 系列移动 GPU 的到来，其中一张幻灯片展现了一款笔记本电脑，表示搭载 RX 6000 系移动显卡的笔记本即将发售。

目前在售的电脑中，只有很少一部分搭载 RX 5000 系列移动显卡，包括戴尔、微星的几种款式。外星人 Area-51m R2 也搭载了 RX 5700M。AMD RX 6000 系移动显卡预计将包 Navi 24、Navi 23、Navi 22 核心的多款产品。

IT之家了解，此前泄露的信息表明，采用 Navi 22 的旗舰移动显卡预计将搭载最高 12GB 显存，显存位宽 160bit、192bit。其中 RX 6800M、RX 6700M 具备 40 计算单元，最高 2560 个流处理器，最高功率可达 145W。

Navi 23 将具备 128bit 位宽显存，有 4GB、8GB 可选。该系列具备最高 2048 个流处理器，功率也降低至 100W 以下。