R 星母公司 CEO：《GTA5》卖的实在太多了，所以我们决定推出《GTAOL》独立版

IT之家 3 月 5 日消息 据 GameSpot 昨日报道，R 星的母公司 Take-Two 决定推出《GTAOL》独立版，做出这个决定的主要原因之一就是《GTA5》的市场已经饱和了。

Take-Two 的 CEO 斯特劳斯 · 泽尔尼克（Strauss Zelnick）在摩根士丹利的一次技术性会议上说：“当你卖出这么多套游戏时，你会在某一时刻得出一个结论：该游戏的销售市场已经饱和了。”“在这种情况下，你将会愿意尝试另一种方式让人们体验在线模式的可能性，（《GTAOL》独立版）让游戏变得更便宜，也更容易获得新客户。当然，你无法获得最初的单人游戏体验，但你可以进入一个在线世界游玩。我们认为，这可能是一个不同的市场，这是扩大（GTA 系列）玩家基数的一种方式。”

他表示，除了《荒野大镖客：救赎 2》之外，该公司还把《荒野大镖客 Online》作为一款独立游戏在 2019 年的 11 月份推出，用以验证他们的运营思路是否正确。《荒野大镖客 Online》发行以后非常火爆，而且购买在线版本的用户可能也会付费升级到完整版本的《荒野大镖客：救赎 2》。他认为这是一个扩大玩家基数的好尝试，这有助于游戏获得长期的成功。

《荒野大镖客 Online》的独立版本上市定价为 20 美元（约 130 元人民币），但在之后几周，它的价格下降了 75%，最终降至 5 美元（约 32 元人民币）。R 星可能会在《GTAOL》中使用相似的销售策略，但 Take-Two 和 R 星并没有宣布发行内容或价格细节。

IT之家了解到，《侠盗猎车手 5》已售出 1.4 亿部，虽然已经发行数年，但仍经常跻身 NPD 销量前十。Take-Two 公司经常吹嘘自己的 GTA 在线模式微交易对公司来说是一大利好，这也许可以解释为什么到现在都没有《GTA6》的消息。