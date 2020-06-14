R 星官方邮件：《GTA 5》PS5 版本将于 2021 年发布，视觉升级和性能增强

IT之家6 月 14 日消息 据IT之家网友反馈，在索尼官方宣布 PS5 游戏主机和首批游戏阵容后，R 星官方发送电子邮件显示，GTA5 的 PS5 移植版本将于 2021 年发布。

R 星官方表示，正如最近在索尼的 PlayStation 5 数字活动中所揭示的那样，迈克尔、富兰克林和特雷弗的冒险之旅将在 2021 年下半年出现在新一代游戏机上，包括 PlayStation 5。

新一代的 GTAV 将进行一系列技术改进，视觉升级和性能增强，以充分利用最新的硬件，从而使游戏比以往任何时候都更加美观和快速响应。

对于全球范围内庞大且充满活力的侠盗猎车手玩家社区，GTA Online 在不断发展，共享的世界中的旅程将继续进入新一代，更多新更新，包括 PC 和新游戏机专享的其他 GTA Online 内容，以及 GTA Online 还将在 2021 年下半年推出新的独立版本，并将在前三个月内免费为 PlayStation 5 主机提供。

此外，PlayStation 4 上的所有 PlayStation Plus 会员每月在玩 GTA Online 之前将获得 GTA$1,000,000，（登录后 72 小时内存入其游戏 Maze Bank 帐户），直到在 PlayStation 5 上启用 GTA Online。