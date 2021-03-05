网曝索尼 2021 新品电视全系发布时间，A90J 预计 3 月国内上市

IT之家3月5日消息 索尼前几日公布了 4K OLED 旗舰电视 XR A90J 的全球版售价，该电视拥有高端电视的所有标准功能：4K，超高亮度，杜比视界 HDR，智能电视软件套件和 HDMI 2.1 等，55 英寸型号的起价为 2999 美元（约合 19410 人民币） / 2699 欧元，65 英寸型号的起价为 3999 美元（约合 25880 人民币）/ 3499 欧元。

据 ZNDS 智能电视网报道，从相关渠道获悉，索尼 A90J 预计 3 月国内上市。同时索尼 2021 新品电视全系发布时间疑似曝光。



据报道：

55/65 英寸索尼 A90J 将于 3 月 15 日上市，55 英寸售价 15999 元，65 英寸售价 22999 元；

55/65 英寸索尼 X90J 将于 3 月 17 日上市，55 英寸售价 6999 元，65 英寸售价 8999 元；

55/65 英寸索尼 X91J 将于 3 月 23 日上市；

75 英寸 X90J/X91J 将于 3 月 31 日上市，75 英寸索尼 X90J 售价 14999 元。

值得注意的是，爆料表示，国内上市的索尼 2021 新品电视都搭载了新的操作系统，采用国内主流的瀑布流布局，并将体育资源和影视资源进行了全网整合。

IT之家了解到，索尼于今年 1 月发布了 2021 年 BRAVIA XR 电视阵容，以及最新的 XR 认知芯片。新款电视包含画谛系列 8K 液晶电视 Z9J、画谛系列 4K OLED 电视 A90J、A80J 以及 4K 液晶电视 X95J、X90J，均搭载最新的 XR 芯片。

XR 认知芯片（Cognitive Processor XR）采用了不同于传统人工智能（AI）的新处理方法，可以模仿人类视觉和听觉的认知方式来处理优化电视内容，呈现出更加逼真的音画体验，将沉浸式、大屏体验提升到了新的高度。

传统电视芯片处理电视信号时，仅能检测分析诸如颜色、对比度和细节等，以固定算法、只对图片元素进行优化。索尼 XR 认知芯片，可以像我们的大脑一样同时交叉分析一系列元素，能够将屏幕划分成多个区域和维度，并检测 “聚焦点”在图中的位置。

此外，芯片还拥有声音优化能力，通过分析信号中的声音位置，XR 认知芯片能实现声音与屏幕画面的精准匹配，并智能地将声音转换为 3D 环绕声，营造音画合一、身临其境的视听体验。