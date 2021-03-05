空间站的新玩法：世界首家太空酒店预计于 2027 年营运

IT之家3月5日消息 据美国《世界日报》报道，美国一家太空建设公司宣布，将于 2025 年开始，在近地轨道动工兴建世界第一间太空酒店，并将配备主题餐厅、电影院、spa 中心及可最多可容纳 400 人的房间。





▲图源 OAC，下同

这个名为 “旅行者”的太空酒店由美国太空建设公司 Orbital Assembly Corporation（OAC）承建，最早有望于 2027 年投入运营，其基础设施将基于一个环绕地球的太空轨道。

OAC 表示，得益于 SpaceX 的 “猎鹰 9 号”和 “星舰”飞船等可重复利用的飞行器，建造空间站的成本建造成本将变得越来越低，用户在太空酒店住一晚的成本也将越来越低，但目前官方还没有公布更多细节。

据介绍，这个“酒店”空间站是一个巨大的圆圈（类似于流浪地球的空间站），每隔 90 分钟可绕地球一圈，等效重力与月球表面上的重力水平相似（地球的六分之一）。

OAC 认为，他们可以在这个太空酒店的旋转环外面建设一系列特殊设备（例如吊舱），因此还可以通过将这些吊舱出售给美国国家航空航天局（NASA）和欧洲航天局（ESA）等机构进行太空研究（IT之家推测主要还是因为能够获利）。