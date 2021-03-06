毅力号在火星上迈出第一步：可以边行驶边思考

3 月 6 日消息，美国宇航局 (NASA)的 “毅力号”探测器在火星表面迈出了第一步。在试探性的活动中，这个卡车大小的机器人从着陆点向前移动了 13 英尺 (4 米)，然后向左转了 150 度，后退了 8 英尺 (2.5 米)，并拍摄了其在火星表面留下的第一条轨迹。

▲ 图 1：美国宇航局毅力号探测器在火星表面留下了第一条轨迹

毅力号的所有六个轮子都有动力支持，从技术上讲，这使它成为首辆六轮驱动的车辆。这辆火星车的最高时速为 0.01 英里 (0.016 公里或 16 米)。这已经让它成为所有火星车中的 “飞毛腿”。

美国当地时间周五，毅力号机动性试验台工程师阿奈斯 · 扎里菲安（Anais Zarifian）表示：“毅力号的行驶速度比好奇号快五倍，即每个火星日可行驶 656 英尺（200 米）。”

与此同时，毅力号上的导航系统处理摄像头所拍摄图像的速度更快，基本上 “可以边行驶边思考。”

▲ 图 2：毅力号火星车展示机械手臂的蒙太奇图像

2 月 18 日，毅力号成功降落在火星的耶泽洛陨石坑 (Jezero Crater)。周五，NASA 还宣布，确切的着陆点有了新的官方名称，即奥克塔维亚 · 巴特勒着陆点 (Octavia E.Butler Landing Site)，以颇具影响力的科幻作家命名。巴特勒是加州帕萨迪纳市的居民，那里是毅力号任务控制中心。

毅力号项目科学家凯瑟琳 · 斯塔克 · 摩根 (Kathryn Stack Morgan)说：“巴特勒笔下的主人公展现了决心和创造力，这让她非常适合毅力号的任务及其需要克服的挑战主题。巴特勒启发和影响了行星科学界和其他许多人，包括那些在 STEM 领域通常代表性不足的人。”

在火星上的头几周，毅力号还通过了其他一些里程碑式的时刻，包括首次成功操纵其机械臂，并在一系列图像中捕捉到了其动作。

图 3：耶泽洛陨石坑三角洲的景色，远处的土堆离漫游车大约有 1600 米远

毅力号项目副经理罗伯特 · 霍格 (Robert Hogg)报告说，这辆火星车的风力传感器也已经成功部署，它已经下载并安装了 16MB 的软件更新，将管理其计算机上同时运行的 140 个任务。

接下来，毅力号将继续测试和校准工具，这些工具将用于寻找古代生命的迹象，并从火星大气中提取氧气，以及实现其他科学目标。毅力号还将需要更长时间才能真正启动，并为火星微型直升机 “独创号”的试验性飞行测试计划做准备。

毅力号任务控制团队已经开始为这辆火星车探索古老的河流三角洲制定可能的路线，据信这条河流曾经流入过耶泽洛陨石坑。毅力号的下次升级将于 3 月 10 日进行。