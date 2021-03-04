“天问一号”火星探测之旅后续险象环生，将面临多重考验

IT之家 3 月 4 日消息 自 2020 年 7 月 23 日成功发射以来，天问一号探测器已累计飞行 224 天，完成 1 次深空机动和 4 次中途修正，现已于 2021 年 2 月 10 日完成近火捕获并进入环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星。

全国政协委员、中国航天科技集团有限公司科技委主任包为民今日透露，今年我国宇航发射有望首次突破 40 次，我国空间站将进入建造阶段，“天问一号”还将完成对火星的后续探测。

IT之家曾报道，他今日也确认我国火星探测三步并作一步走，一举实现对火星的 “绕、落、巡”探测，这将再创人类深空探测的先河。当然，为确保后续任务的顺利，‘天问一号’还要对预选着陆区乌托邦平原的地形地貌进行详查、对进入火星的飞行走廊气象进行观测，以免着陆火星时遇到沙尘天气”，这些都是急不来的。

据悉，我们的‘天问一号’此时正在以每秒 4.8 公里的速度在火星轨道上进行环绕探测，各项指标正常。

他表示，截至目前 , 全球共开展了近 50 次火星探测，但三分之二的探火任务均以失败而告终，说明探火之路险象环生。

此外，天问一号今天又传回了高清近火局部照片，这是中国首次拍摄的近景火面图像，这里蕴含着大量的科学信息等待科学家们去研究。