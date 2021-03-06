英特尔 i7-11700K 首个评测曝光：峰值功率 291W，性能不及 R7-5800X

IT之家3月6日消息 外媒 AnandTech 已经成功购买到了英特尔第 11 代酷睿 i7-11700K 桌面 CPU，并发布了详细评测。外媒购买该处理器花费了 469 美元，约合 3047 元人民币。

IT之家了解到，i7-11700K 处理器为 8 核 16 线程设计，官方 TDP 125W。处理器具备 4MB L2 缓存、16MB L3 缓存，内存默认支持双通道 DDR4-3200。

CPU 基础频率 3600MHz，Turbo 2.0 频率 4900MHz，Turbo 3.0 频率 5.0GHz，全核睿频频率 4600MHz。处理器支持 AVX-512、FMA3 等指令集。处理器本身具备 PCIe 4.0x16 通道以及 PCIe 4.0x4 通道，可以直接连接一块独立显卡以及一块 PCIe 4.0x4 固态硬盘。此外，这款 CPU 还集成了英特尔 Xe-LP 核显，具备 32 个 EU。

由于保密协议的限制，外媒没有公布测试用的主板型号，但配备了 4 条威刚 32GB DDR4-3200 内存。值得注意的是，评测使用的 CPU 的散热器为银欣的一款纯铜侧吹散热器，搭配 170 CFM 高风压风扇。

i7-11700K 拷机测试：外媒使用 POV-Ray 进行 AVX2 指令集拷机测试，可以看出 CPU 的功率稳定在 225W，温度达到了 81℃，此时全核频率均为 4.6GHz。

在进行 AVX-512 测试时，外媒使用了 3DPM 这项工具。处理器全核频率依旧为 4.6GHz，但功率有了很大提升。

在 AVX-512 测试期间，这款处理器峰值温度达到了 104℃，峰值功率达到了 291W。外媒表示，新款处理器的内部结构可能存在问题，导致热量无法顺利排出。但尽管如此，英特尔 i7-11700K 的功耗也明显高于其它 8 核处理器。

在使用 GIMP 2.10.18 测试图像处理功能时，这款处理器表现中规中矩，没有和 i7-10700K 拉开显著差距。测试结果 AMD R7-5800X 领先。

科学计算方面，外媒使用了 NAMD 2.13 (ApoA1) 。i7-11700K 的表现排名第二，依旧弱于 AMD 的 5800X

Cinebench R20 跑分：相比上一代进步明显，仍不如 5800X。

7-Zip 1900 压缩测试：

AES Encoding 加密测试：

外媒还对这款 CPU 进行了多个游戏实玩测试，搭载 RTX 2080 Ti 显卡进行。结果表明，i7-11700K 的游戏表现并没有和英特尔此前的 8 核处理器拉开差距，游戏帧率总体上依旧落后于 AMD R7-5800X，在很多情况下不如 i9-9900KS。考虑到英特尔 i9-11900K 处理器尚未公布，游戏玩家可以期待这款 8 核处理器的表现。

外媒 AnandTech 对于 i7-11700K 评测的原文：点击打开