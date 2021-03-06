AMD EPYC 7763 64 核 Zen3 架构处理器跑分曝光：不如 48 核前代产品

IT之家3月6日消息 AMD 于 CES 2021 期间公布了采用 Zen3 架构的 EPYC 霄龙处理器，但产品未正式发布。该系列 CPU 最高 64 核 128 线程，IPC 比上一代提升明显，单核性能也有了大幅提升。据外媒 notebookcheck 消息，该系列 EPYC 7763 处理器的跑分亮相 Geekbench 5 ，但成绩并不理想。

该处理器搭配技嘉服务器主板运行，采用双路 CPU 配置，共有 128GB 内存。这款 CPU 基础频率 2.45GHz，加速频率最高 3.5GHz，TPD 达到 280W，共有 256MB L3 缓存。跑分结果显示，EPYC 7763 双路平台多核成绩也仅为 20352 分，远远不如此前曝光的 EPYC 7643 48 核处理器 33348 分的成绩，同样不如英特尔 Xeon W-3175X 28 核处理器，这款产品跑分为 21662 分。

外媒表示，EPYC 7763 本次跑分成绩较低的原因有很多，预计人为限制了处理器功率或者频率，或者电源供应、散热器出现了问题。也有可能是测试者为了避免提前泄露产品信息，而故意限制成绩。

IT之家获悉，EPYC 7543 32 核处理器的跑分此前也遭到了曝光，这款产品同样使用 Zen3 架构，Geekbench 5 单核成绩 1343 分，多核成绩 25909 分，支持 AVX-512 指令集。EPYC 7543 最令人瞩目的是其单核成绩远远高于英特尔 Xeon Gold 6246R，一改 AMD CPU 单核性能弱的原有形象。