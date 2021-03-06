英特尔：雷电 5 速度有望是雷电 4 的两倍，达 80Gbps

IT之家 3 月 6 日消息 根据外媒 Tom’s Hardware 的消息，英特尔的 Ben Hacker 参与了其网站的节目，并讨论了雷电（Thunderbolt）技术相关的话题。

Ben Hacker 表示，下一代雷电会迎来又一次的 “速度”提升，大约会是翻倍的水平。他还表示，目前雷电 4 的传输带宽与 PCIe 3.0*4 一致，然而 PCIe 4.0*4 接口的存储设备速度目前已经翻倍了，40Gbps 已经满足不了需求。因此，我们可以期待雷电 5 的速度达到 80Gbps。

IT之家曾报道，2 月底，英特尔发布新闻稿，称英特尔的雷电技术（Thunderbolt）已经迎来了 10 周年。

英特尔表示，2011 年，电脑上存在各种各样的接口，如 USB 接口用于数据传输，以太网口用于联网，还有 DP、HDMI 和 VGA 用于视频传输。之后，英特尔推出了雷电（Thunderbolt）技术，将数据、视频和电源整合在一个小型接口上。当时，雷电宣称能够在不到 30 秒的时间内传输完整长度的高清电影，并在 10 分钟多一点的时间内备份一整年连续播放的 MP3 音乐。如今，最新的雷电 4 总带宽达到最初版本的 4 倍，可以支持两个 4K 显示器，同时为笔记本充电。

目前来看，距离雷电 5 的发布还有几年的时间，最近几年将是雷电 4 设备大量出货的时期。