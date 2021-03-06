映泰推出 RX 6700 XT 显卡：出厂默认超频 1.3%

IT之家3月6日消息 映泰在官网上架了一款 RX 6700 XT 公版显卡，该显卡名称为 “VA67T6TEL9 Ver. RX6700XT M”，出厂默认超频 1.3%。

AMD RX 6700 XT 官方的基础、游戏和增强版频率分别为 2321/2424/2581 MHz，映泰 RX 6700 XT 的频率提高到了 2330/2433/2615 MHz，每个时钟状态下增加 9/9/34 MHz。

IT之家了解到，AMD RX 6700 XT 采用了 RDNA 2 游戏架构，拥有 96MB 高性能 AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache）、12GB 高速 GDDR6 显存、AMD 显存智取（AMD Smart Access Memory）等先进技术。参数方面，RX 6700XT 显卡采用了 40CU，配备了 96MB 的无限缓存。AMD 表示，这款显卡为 2K 游戏设计，在五款游戏中帧数超过了英伟达上代的 RTX 2080 Super。

AMD Radeon RX 6700 XT 公版显卡预计将于 2021 年 3 月 18 日在 AMD.com、电商、零售商开售，同时包括华擎、华硕、迪兰、技嘉、微星、撼讯、蓝宝石、讯景和盈通在内的非公版显卡也将同期开售，起价 3699 元人民币。