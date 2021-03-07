Insta360 预热新款运动相机：拇指大小，3 月 9 日发售

IT之家3月7日消息 Insta360 影石近日发布了多条预热海报以及视频，展现了一款小巧的运动相机。这款产品体积小巧，镜头前部有着黑色的塑料保护罩，目前已经在京东开启预售，将于 3 月 9 日发售。

从动图可以看出，这款产品配备如同真无线耳机一般的黑色充电盒，盖子打开后分为两部分。从产品外观上看，新款运动相机与目前在售的 Insta360 GO 拇指防抖相机十分类似。以下为官方预热视频：

从产品实拍视频中可以看出，这款拇指相机能够在狭小空间进行拍摄，广角摄像头画质优秀。第二段视频中展现了 Insta360 相机搭载于小猪背上拍摄的视频，可以看出画面稳定，防抖效果出色。

IT之家了解到，Insta360 目前有多款运动相机、360° 全景相机在售。其中 Insta360 GO 拇指防抖相机重量仅为 18.3g，采用 FlowState 防抖科技，具有最大 3040x3040 分辨率，能导出 1080P 30fps 视频。产品能够进行间隔录像、定位延时、移动延时、慢动作模式拍摄，续航时间 30 分钟，搭配充电盒续航约 1.5 小时。

Insta360 GO 拇指防抖相机目前售价 1188 元，但显示为缺货状态。

Insta360 新产品预售链接：