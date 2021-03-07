三星官方发布 Galaxy S21 Ultra 与单反户外实拍对比：画质相似，便捷度占优

IT之家3月7日消息 三星于 2021 年一月发布了 Galaxy S21 系列手机，其中旗舰型号 S21 Ultra 配备 1.08 亿像素 1/1.33 英寸大底主摄、一颗 1200 万像素超广角镜头、一颗等效焦距 70mm 的长焦镜头、一颗等效焦距 240mm 的超远摄镜头，均支持光学防抖以及双像素自动对焦。

三星官方近日发布了 Galaxy S21 Ultra 手机与全画幅单反、卡片相机的户外实拍对比图，其中对比了超广角镜头、广角镜头以及长焦镜头的画质、防抖效果。

首先是手机摄像头的视场对比。在拍照页面，点击下方的小树图案即可切换四颗摄像头，可以看出 10 倍长焦镜头有着优异的画质表现，四颗摄像头的色彩效果也一致。

超广角镜头对比：

主摄广角镜头对比：

等效 70mm 三倍远摄镜头对比：

10 倍远摄镜头对比：

10 倍远摄镜头拍摄场景：

S21 Ultra 10 倍远摄镜头防抖效果对比：

从这一组对比照片可以看出，三星 Galaxy S21 Ultra 的画面解析度与单反相机类似，动态范围、色彩表现得益于手机内部的优化算法，效果优于全画幅单反。不过超广角镜头放大看细节，依旧会有一些涂抹的痕迹。长焦镜头的表现令人欣喜，手持拍摄时尽管画面清晰度不如三脚架固定拍摄，但依旧保留了足够的信息量和细节。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 Ultra 摄像头 DxoMark 评分为 121 分，排名仅为第 17 位。目前这款手机 12GB+256GB 款国行售价 9699 元，支持 S Pen 手写笔。