三星 Galaxy Xcover 5 三防手机正式发布：Exyons 850 + IP68 级防护，拥有可编程按键

IT之家3月5日消息 三星昨日为欧洲市场正式推出了 Galaxy Xcover 5 三防手机，该机是 2017 年推出的 XCover 4 的后继产品，主打坚固防护，能在恶劣的工作环境中保持正常使用。

三星 Galaxy Xcover 5 相比上一代改进了外观设计，尺寸为 147.1×71.6×9.2mm，配备 5.3 英寸的 TFT 显示屏，分辨率为 HD +（1600 x 720 像素），因为是三防手机，所以边框相当的大。

该机搭载了三星的入门级八核处理器 Exynos 850，配备了 4GB 的 RAM 和 64GB 的存储空间，可以使用 microSD 卡进行扩展。

摄像头方面，该机使用的是 1600 万像素的单后置摄像头，前置 500 万像素摄像头。

该机搭载了 3000mAh 电池以及 USB-C 接口，支持 15W 充电，还配有 Pogo pin 接口以及面部识别功能。

作为主打的功能亮点，该机支持 IP68 级防水防尘，并获得了 MIL-STD810H 军事认证，可承受高达 1.5 米的跌落，可在 1.5 米深的水下浸泡 30 分钟。

该机在左边框上还带有一个可编程按钮，可用于执行各种任务。

IT之家了解到，Galaxy XCover 5 的售价为 329 英镑，约合人民币 2945 元，预计将于 3 月 12 日在欧洲市场推出。

三星尚未确认该机是否会在欧洲以外的市场推出。