一图看懂魅族 18、18 Pro 手机区别

IT之家3月3日消息 魅族此前发布了魅族 18 Pro 年度极致旗舰以及魅族 18 小屏满血旗舰。两款手机均采用了骁龙 888 处理器，还首先搭载了纯净版的 Flyme 9 系统。那么魅族 18 和魅族 18 Pro 有何区别呢？魅族华海良带来了图片对比。

总的来说主要是四大差异——屏幕尺寸（机身尺寸）；影像系统；充电和电池系统；防水设计。魅族官方表示，18 Pro 极致性能兼顾轻薄，18 极致轻薄兼顾性能。

IT之家获悉，魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片，采用 2K+/120Hz 柔性屏，运行 Flyme 9 安全纯净系统 “0 广 0 推 0 预装”，拥有隐私保护四大法宝 “守护权杖、全视鹰眼、隐形妙靴、私密斗篷”；采用八曲微弧设计；拥有 AR 全场景大师影像系统；内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，售价 4999 元起。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝；售价 4399 元起。