一加：改变不能改变的，N 项影像新技术明天见

IT之家3月7日消息 一加影像沟通会将于 3 月 8 日 14:00 召开，官方也一直在为其预热，预计一加新旗舰一加 9 系列机型的发布时间将于此次沟通会上公布。

从预热内容来看，一加 9 系列屏幕比一加 8T 系列更强，将在影像方面有所创新，预计将联合哈苏或者徕卡进行调教影像系统并为用户带来多种新功能。“有干货，也有惊喜”。

值得一提的是，一加科技 CEO、一加手机创始人刘作虎先生此前昨日展示了一张“苹果联合人创始人之一的史蒂夫·乔布斯”经典照片，似乎意有所指。

根据此前爆料消息，一加 9 系列将在本月晚些时候发布，将包括一加 9、一加 9 Pro、一加 9R 三款机型，且一加届时将同步推出首款智能手表 OnePlus Watch。

IT之家了解到，一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD+ 分辨率屏，尺寸为 70× 151 mm，镜头部分将包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，至少提供 8+128GB 的存储。

一加 9 Pro（LE2123）将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。

一加 9R 预计将成为该系列中价格最低的一款，配备 6.5 英寸 90Hz FHD+ 显示屏和骁龙 690 芯片，或将提供 8GB +128GB 存储空间，配备 64MP 主摄和 5000mAh 电池，至少 30W 快充。