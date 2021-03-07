法国强收数字税谷歌不乐意了，宣布广告涨价以弥补损失

3 月 7 日，美国当地时间周六，谷歌已经通知法国和西班牙客户，将从今年 5 月份起将其法语和西班牙语平台上的广告费率提高 2%，以帮助抵消数字税对利润的影响。

法国自 2019 年以来就开始征收数字税，西班牙自今年以来在选民压力下开始征收这项税收，要求美国科技巨头在他们开展业务的国家缴纳更高份额的税款。

谷歌在电子邮件中表示，提高广告费率是为了 “弥补在法国和西班牙遵守有关数字服务税带来的部分成本”。在法国，全球销售额超过 7.5 亿欧元 (约合 8.95 亿美元)、在法国超过 2500 万欧元（约合 3000 万美元）的互联网公司，必须为其法国业务支付 3% 的数字税，特别是广告销售和市场业务。西班牙也对美国科技巨头征收 3% 的税。

法国主要品牌联盟 Union Des Marque 负责人让 - 吕克 · 切特里特 (Jean-Luc Chetrit)表示，谷歌的决定将 “在所有公司都经历前所未有的危机之际，切断品牌的投资能力”。

谷歌没有回应置评请求，但其政府事务及公共政策副总裁卡兰 · 巴迪亚 (Karan Bhatia)在 2 月警告称：“对数字服务征税将使达成一项对所有国家都有效的平衡协议的努力变得更加复杂。我们敦促这些政府重新考虑这部税法，或者至少在谈判继续期间暂停征税。”

谷歌、苹果、Facebook 以及亚马逊等美国科技巨头正成为欧洲各国政府的靶子，他们被控利用共同市场规则，在爱尔兰或卢森堡等低税收司法管辖区申报欧盟所有利润。

批评人士说，在新冠肺炎疫情期间，由于更多人选择在家工作和保持安全社交距离而导致在线活动激增，这让这些跨国公司受益匪浅，但各国税务机构却少了数百万欧元收入。

不过，这些公司反驳说，他们正受到不公平、歧视性税收规则影响。亚马逊去年 10 月已经对法国的税收做出了回应，将向法国市场卖家收取的费率提高了 3%。苹果紧随其后，提高了向在其平台上销售应用程序的法国、意大利以及英国开发者收取的佣金。

法国对全球数字公司征税的举措，使其成为努力为互联网跨国公司寻找公平财政体系的先锋，这些跨国公司缴纳的税费与收入相比往往显得微不足道。

Facebook 表示目前没有计划提高法国或西班牙的广告费率，因为它正在等待一项关于财政规则的全球协议。

法国数字税在 2019 年为国库带来了 4 亿欧元（约合 4.8 亿美元）的收入，尽管美国政府施加了压力，要求取消这项税收，但法国政府去年再次征收了该税。

随着美国新任总统入主白宫，负责监督数字税谈判的经济合作与发展组织 (OECD)表示，希望 7 月份举行的 G20 财长会议能就这一问题达成协议。

上个月，美国新任财政部长珍妮特 · 耶伦 (Janet Yellen)表示，美国将不再坚持 “安全港”条款，这意味着其将参与全球税收协议，从而消除了欧盟官员的一个关键担忧。