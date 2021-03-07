曝华为 P50 正适配 HarmonyOS Beta3，出厂预装鸿蒙系统

IT之家 3 月 7 日消息 今日有消息称华为 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta2 系统现在已经开始全面升级了，而华为 B 站联合运营账户 @秋叶梓洛 透露，华为 P50 系列现已完成鸿蒙系统 beta2 适配，并且将会出厂预装鸿蒙系统。

IT之家曾报道，数码博主 @鹏鹏君驾到 曾爆料称首款搭载 HarmonyOS 的手机可能并不是大家预料的华为 P50，而是另一款特殊的线下渠道机型。

@秋叶梓洛 对此解释称，华为 P50 系列确实不是第一款采用 HarmonyOS 2.0 的机型，但绝对是首款预装 HarmonyOS 2.0 的手机。

华为已经在 2020 年 12 月中旬面向开发者推出 HarmonyOS 2.0 移动开发版。华为目前还在开启了华为 P40、Mate 30 和 MatePad Pro 设备的 HarmonyOS 2.0 移动 beta 版本招募。此外，余承东还表示华为旗舰手机将于 4 月开始升级鸿蒙系统。

1月底，华为举行了花粉年会，华为消费者业务软件部总裁王成录介绍了 HarmonyOS的进展，他表示，鸿蒙 OS 最重要的创新点之一在于无线连接方式替代传统硬件，能实现功能的差异化。此前他还表示，今年鸿蒙 OS 覆盖的设备可达 3-4 亿台。