美图公司购买约 4000 万美元的比特币及以太币，准备进军区块链

IT之家3月7日消息 美图公司昨日发布公告，集团于 2021 年 3 月 5 日在公开市场交易中购买了 15000 单位的以太币和 379.1214267 单位的比特币作为资产配置策略之一，这两种加密货币的总对价分别约为 2210 万美元和 1790 万美元。

根据公告，这些购买是根据董事会先前批准的一项加密货币投资计划进行的，据此集团可以购买净额不超过 1 亿美元的加密货币，其资金来源为公司现有的现金储备 (但非公司首次公开发行所得的余下款项)，后续根据加密货币投资计划买责加密货币将由董事会根据市场情况酌情执行。



美图在公告称董事会认为，这能向投资者和利益持份者表明集团接受技术革新的抱负和决心，从而为进军区块链行业做好准备。



区块链技术具有颠覆现有金融和科技行业的潜力，类似于移动互联网颠覆了 PC 互联网以及众多其他离线行业的方式。董事会认为，区块链行业仍处于早期阶段，类似于2005年左右的移动互联网行业。

在此背景下，董事会认为，加密货币具有足够的升值空间，并且在此时通过将其部分现金储备金分配到加密货币，可以用作资金管理中分散持有现金之风险（由于全球各国央行在资金管理方面大幅度增加货币供应量而产生的眨值压力）。

更重要的是董事会认为，这能向投资者和利益持份者表明本集团接受技术革新的抱负和决心，从而为进军区块链行业做好了准备。

尽管区块链具有长期利好前景，但总体而言，短期内加密货币的价格仍然会有波幅因此董事会目前决定投资以市值计最大的两种加密货币以太币和比特币，董事会相信这投资能最大化提高长远股东价值。

IT之家提醒，公告原文如下：