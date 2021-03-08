外媒上手三星 Galaxy SmartTag：生态匹配良好，功能平庸

▲ 三星 SmartTag

3 月 8 日上午消息，三星在 1 月份宣布推出 SmartTag 系列追踪器，它们是一个小巧的随身携带的小型蓝牙装置，跟钥匙，背包之类的放在一起，起到查找产品的作用。

这款产品并未在国内发布行货版本，目前外媒拿 gsmarena 到了测试产品，我们来看看他们的评价。

SmartTag 是什么

三星 Galaxy SmartTag 是一款通过蓝牙连接的低功耗追踪器，三星这品牌目前唯一一款正在销售的跟踪器。这产品有 SmartTag 和 SmartTag + 两个版本，三星将于今年晚些时候发布功能更强大，采用超宽带技术的 SmartTag +（它将与 Galaxy S21 Ultra 和 Note20 Ultra 等手机兼容）。

三星 Galaxy StartTag 是一个很小的正方形物体，尺寸是 39.1x39.1x9.9mm，重量仅为 13 克。它仅适用于三星 Galaxy 智能手机和三星设备，通过蓝牙 5.0 低功耗连接到三星的 SmartThings 应用程序。

Galaxy SmartTag 设计很简约，中间有一个按钮，顶部有一个孔，用户可以将其连接到钥匙圈，背包或宠物项圈上。

▲ 因为产品的中间鼓起，因此无法存放在钱包中

将 Galaxy SmartTag 连接到三星智能手机的过程很简单。用户在手机上打开 SmartThings 应用程序，然后从菜单中添加 Galaxy SmartTag。

功能：追踪

借助三星的 SmartThings 应用程序，用户可以使用 Galaxy SmartTag 的基础功能就是定位：比如用手机查看位置，或者双击 SmartTag 的按钮将寻找手机。

▲ SmartTag 使用界面

用户还可以使用 SmartTag 与家庭周围的 IoT 设备进行通信。例如，如果用户拥有三星 SmartThings 应用程序支持的空调或照明灯，则可以使用 SmartTag 上的按钮打开或关闭它们。还可以设置按钮以通知以实现自动化功能，例如一按打开灯和窗帘。

如果要查找 SmartTag，则有三个选项。用户可以在搜索它，这界面上有个漂亮的信号强度计，当用户靠近标签时，它会变得更强（使用场景是在公园中找狗）。用户还可以导航到地图上的标签，该标签的准确度约为 20 米，不太实用。

▲ 查找界面

Galaxy SmartTag 的铃声非常响亮 - 当用户靠近它时，声音约为 100 分贝。用户可以选择 10 种不同的铃声，这些铃声既强大又让人回想起过去那些老手机铃声。

Galaxy SmartTag 已很好地集成到三星手机的系统中。有一个 SmartThings 应用程序，一个小部件，用户可以在手机的下拉快捷菜单中找到相关快捷方式。

▲ 适配 SmartTag 的小组件

我能够在最远 30 米的地方看到 Galaxy SmartTag。所以这决定了它只是放在用户日常物品上作为查找位置，而不是作为用户担心会被盗的贵重物品安全追踪器，毕竟等你发现它离开自己能看到的时候，已经是 30 米外了，而且定位精准度有限。

Galaxy SmartTag 内的电池是标准的 CR2032 纽扣电池，额定值为 220mAh。它应该为标签供电约 300 天而无需更换。

要获取电池，只需使用硬币将标签插入产品底部的开口中即可撬开标签。如果用户需要重置 Galaxy SmartTag，请先取出电池，然后按住按钮重新插入。

它适合谁？

三星的 Galaxy SmartTag 是 Tile 追踪器的直接竞争对手（后者是目前最常见的第三方追踪器产品），同时也是苹果即将推出的 AirTag 的竞争者。除了有关尺寸的传言外，关于苹果 AirTag 的信息很少，甚至什么时候发布也不知道。

▲ 三星 SmartTag

而目前，Tile 的产品系列跨度很多，可满足更广泛的人群，而且他们产品支持任何具有蓝牙功能的手机，但 SmartTag 产品仅适用于三星手机。但是，如果用户在三星的互联服务和智能家居等领域投入了巨资，也就是三星生态圈用户，那么 Galaxy SmartTag 也是个不错的选择。

▲ 常用的场景 放在背包上

可惜目前更有看头的 SmartTag + 还没出现，我们期待一下。