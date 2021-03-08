Twitter 创始人拍卖首条推文：最高出价 250 万美元

北京时间 3 月 8 日早间消息，据报道，Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）似乎要把第一条推文当做非同质化代币（简称 “NFT”）出售。

他于 3 月 5 日下午分享了一个指向 Valuables 平台的链接，在那里竞拍他在 2006 年 3 月 21 日发布的首条推文：“just setting up my twttr（刚刚建我的 Twitter）”。截至上周六下午，出价最高的是 Bridge Oracle CEO 希娜 · 埃斯塔维（Sina Estavi）的 250 万美元。

据悉，这些资产的所有权将被记录在一个区块链上——这是一种类似于比特币底层网络的数字分类帐。但与多数数字货币不同，人们不能像使用美元或其他资产一样，用一个 NFT 交换另一个 NFT。每个 NFT 都是独一无二、不可复制的。

加密收藏品最近大受欢迎，从艺术家到摇滚乐队都在制作这类内容。例如，2011 年的一幅彩虹猫数字作品上月就在网上拍出 60 万美元的高价。

购买 NFT 的人认为区块链可以帮助他们证明自己对虚拟物品的所有权。

多西也是数字加密货币的支持者，他还在自己的 Twitter 资料里添加了比特币的标签，所以此次采用 NFT 来拍卖第一条推文完全在情理之中。他创办的数字支付公司 Square 分别在 2020 年 10 月和 2 月末购买了 4709 枚和 3318 枚比特币。