Twitter CFO：苹果 iOS 14.5 应用追踪透明打造 “公平竞争”，我们不担心

IT之家3月4日消息 外媒 MacRumors 报道，Twitter 首席财务官 Ned Segal 今天在摩根士丹利技术、媒体和电信大会上表示，Twitter 并不担心苹果计划在 iOS 14.5 中即将实施的应用广告跟踪变化。

Segal 表示，Twitter 并不严重依赖设备 ID 或 IDFA，这也是苹果将通过新的提示来限制的，即要求开发者在 IDFA 用于广告跟踪目的之前获得用户许可。

“我们看中的是 Twitter 拥有独特的信号，受众越来越多，有更好的格式和更多的相关性，并且能够更好地利用这种信号，其中很多信号并不与设备 ID 挂钩。我们对自己利用这种组合的能力感觉非常好。”

Segal 继续解释说，他希望苹果的 IDFA 限制能够 “使竞争环境更加公平”。其他公司在利用提供给他们的数据方面做得更好，但现在每个人都将面临同样的挑战，让 Twitter 有机会更好地与 Facebook 等巨头竞争。

“我们所处的行业，在利用所有可用数据方面，从设备 ID 到人们在其他网站上做的事情，历史上很多人都比 Twitter 强得多。当我们都必须面对同样的一系列新挑战时，公平竞争环境将对更广泛的行业产生真正有趣的影响。”

Twitter 计划等待，而不是立即通过弹窗询问用户是否要选择加入 IDFA 追踪。“我们不急于在 IDFA 周围忙碌，”Segal 说，他解释说，应用程序开发人员只有一次机会来要求访问设备 ID。“你想以一种真正深思熟虑的方式询问”，并在 “提出这样的问题之前花时间多去了解”，他说道。

IT之家获悉，苹果的应用跟踪透明度变化是内置于 iOS 14 中的，现在已经实施，但从 iOS 14.5 开始，苹果将执行这些规则。所有的应用开发者在使用 IDFA 跨网站和应用追踪用户之前，都需要征得用户的同意，如果用户拒绝，开发者必须尊重用户的选择，并且不参与其他跨应用追踪方式。

Facebook 一直在与苹果计划中的隐私变更进行抗争，并声称小企业将受到不公平的影响，但苹果在实施 IDFA 提示的计划上并没有动摇，在春季推出 iOS 14.5 后，Facebook 和其他开发者将被迫使用该提示。