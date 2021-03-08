中国移动董事长杨杰：推进信息技术与银发产业融合，应对老龄化

IT之家3月8日消息 在 2021 年两会期间，全国人大代表、中国移动董事长杨杰表示，当前新一代信息技术加速融入经济社会民生，加快推动新一代信息技术和银发产业的融合创新，对有效化解人口老龄化问题，催生更多新业态新产品新服务，打造银发经济增长新动能，带来了前所未有的发展契机。

IT之家了解到，到 2019 年底，我国 60 岁及以上老年人口已达到 2.54 亿，占总人口比约为 18.1%。预计 “十四五”期间，我国老年人口将突破 3 亿，占比超过 20%，正式进入中度老龄化社会。人大代表杨指出了银发产业融合创新的四大问题。

融合创新四大问题亟待解决

杨杰董事长认为，当前，充分运用新一代信息技术助力银发产业发展已被高度重视，并在诸多领域初见成效，但在融合创新过程中仍然面临一些亟待解决的问题和困难。

一是银发产业的顶层设计和配套政策尚不完善，制约社会各方参与老龄事业发展的主动性和积极性。

在顶层设计方面，关于银发产业发展的战略性、系统性规划体系还不健全，且目前政策主要聚焦健康养老领域，产业边界覆盖不全，特别是对如何推动新一代信息技术与银发产业融合创新缺乏明确的系统性指导。在配套政策方面，国家已先后出台一系列银发产业扶持政策，但仍存在政策落实不到位、扶持力度不足、相关法律法规不健全等问题，一定程度上抑制了社会各方参与老龄事业发展的意愿和热情。在标准规范方面，银发产业在细分行业标准、联网技术标准、产品和服务规范等方面明显滞后，监管体系有待完善。

二是社会社区基础设施的信息化、适老化程度较低，制约老年人使用数字银发产品服务的广度和深度。

首先，大部分存量基础设施在建设时未能充分考虑到我国人口老龄化速度和老龄化社会发展进程，造成了很多不方便老年人居住、出行、使用的缺陷和隐患；同时由于基础设施信息化水平低且未预留改造空间，5G 网络、千兆光纤、云数据中心、边缘云节点等信息化设备在后期难以安装部署，导致基础设施改造难度大、成本费用高、适配周期长。其次，新增待建设施缺乏统一规划标准，部分地方政府和建设单位对于基础设施的信息化、适老化建设认识不足。

三是面向银发产业的科技创新体系尚不健全，制约数字银发产品服务向产业链、价值链高端拓展延伸。

主要体现在老龄综合学科基础理论相对薄弱，难以有效支持覆盖全生命周期、全生活场景的智慧银发产业体系建设；关键核心技术有待突破，高端应用产品研发方面仍存技术短板，自主产品服务多集中在中低端市场；技术成果转化体系不成熟，存在资产权属界限不清晰、技术成果落地周期长、产品服务迭代更新慢等问题，在很大程度上影响用户体验和品牌竞争力。

四是信息技术与银发产业融合创新的产品体系和产业生态尚不成熟，制约智慧银发产业规模发展。

一是现有数字化产品服务主要基于中青年群体的消费行为特征设计，信息技术与银发产业的融合应用场景有待开发。二是商业模式尚不清晰，且信息化改造投入较大，企业和资本缺乏深度参与融合创新的积极性。三是产业协同生态有待建立，银发产业覆盖多个细分领域，但目前不同行业平台之间数据分散割裂，能力共用、业务互促的发展局面还未形成。四是老年群体对数字服务产品的认知和接受能力相对较弱，“不会用、不好用、不敢用”的认知阻碍产品推广普及。

协同合作，推动新一代信息技术与银发产业融合创新

“必须充分汇聚社会各方力量协同合作，加快推动新一代信息技术与银发产业融合创新，实现应对人口老龄化和促进经济社会发展的有机结合。”为积极应对人口老龄化，杨杰董事长提出五点建议。

一是加强新一代信息技术与银发产业融合发展的顶层设计和政策引导。

杨杰董事长建议要加强整体部署和引领，加快开展银发产业中长期指导规划和近期行动计划的研究制定工作，进一步明确新一代信息技术与银发产业融合创新的发展方向和关键举措；要加大政策扶持力度，强化健全配套政策，完善法律保障体系，创造有利于二者融合创新发展的良好政策环境。同时，杨杰董事长还建议推动建立统一的行业标准和规范体系，鼓励产业各方协同推进行业关键技术、产品服务的标准制定工作，规范智慧银发产业市场。

二是推进信息化、适老化基础设施建设的协同发展。

杨杰董事长建议出台加快基础设施信息化、适老化建设和改造指导意见，推动地方政府将部署 5G 网络、千兆光纤、云数据中心、边缘云节点等设备作为基础设施的信息化、适老化标准和规范纳入城乡建设规划，并对参与企业给予政策补贴和金融财税政策支持，同时，积极探索政府和社会资本合作等新型融资模式，让更多社会资本参与到基础设施的信息化、适老化改造当中。

三是加快推动老龄综合学科建设和关键核心技术突破。

一是建议通过设立国家重大科技专项、制定中长期技术发展规划等多元手段，加快建立健全科研体系。二是加快设立科创扶持基金、出台专项政策等措施，加大科技创新资源投入，推动关键核心技术突破，助力高端产品应用研发。三是加速科技创新成果转化，强化知识产权保护，推动形成创新创业和成果转化完整链条，提升自主品牌核心竞争力。

四是促进老年群体畅享创新智能、丰富易用的数字化产品服务。

鼓励和引导相关企业深入挖掘老年人差异需求，积极引入大屏、手势、语音等智能化操作方式，推动优质数字银发产品尽快大规模投入市场。搭建老年人再就业的公共服务平台，完善就业供需对接、劳动培训等信息服务，为老年人再就业提供数字服务支撑。鼓励各种社会组织通过多种形式，为老年人提供智能化信息辅导，让老年人 “敢触网、善用网”，弥合老年人数字服务使用鸿沟。

五是完善基于新一代信息技术的智慧银发产业生态。

鼓励基础电信运营商、互联网公司积极参与银发产业的产品和服务创新，为银发产业注智赋能。推动建立银发产业数据共享和管理平台，推进信息接口、数据格式等标准化，建立健全数据安全管理体系，完善银发产业数据共享机制，以数据流通汇聚重塑跨行业融合服务。加快培育数字银发产业集群，鼓励行业龙头企业探索与智慧银发产业发展相适应的新型商业模式，并通过设立智慧银发产业园区、孵化平台、基金扶持等多样化手段，助力中小企业和社会化团体开展创新性应用探索。