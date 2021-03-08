阿斯顿 · 马丁将于 2025 年在英国生产电动汽车：奔驰提供电池技术

IT之家 3 月 8 日消息 据英国《金融时报》报道，阿斯顿马丁在 3 月 7 日表示，该公司将从 2025 年开始在英国生产电动汽车，其中车载电池及其相关技术可能会由梅赛德斯 · 奔驰提供。

该公司董事长劳伦斯 · 斯特罗尔（ Lawrence Stroll ）表示，他们的电动跑车和运动型多功能车将分别在英格兰和威尔士的工厂生产。这位加拿大亿万富翁在 2020 年主持了旗下财团对阿斯顿马丁的投资，通过 5.35 亿英镑 (约合 48 亿元人民币)收购了阿斯顿 · 马丁 22% 的股份。斯特罗尔表示，戴姆勒 (Daimler AG)旗下的梅赛德斯 - 奔驰 (Mercedes-Benz)可能会为该公司的电动车提供电池和相关技术，不过他们还在考虑所有的选择。

IT之家了解到去年 10 月，阿斯顿 · 马丁宣布与戴姆勒旗下的梅赛德斯 - 奔驰建立合作关系，到 2023 年，戴姆勒将增持阿斯顿 · 马丁 20% 的股份，成为其最大股东之一。根据协议，两家公司之间的现有供应协议（自 2013 年开始生效）将扩大，使阿斯顿 · 马丁能够使用梅赛德斯的混合动力和电力驱动技术。

IT之家了解到，阿斯顿 · 马丁承诺在英国生产电动汽车之际，正值英国脱欧后难以吸引投资的艰难时刻。尽管英国仍享有与欧盟的免关税贸易，但额外的通关手续和关于零部件原产地的复杂法律已经给出口商造成了经营困难。与此同时，英国已经制定了最激进的电动车推广计划，政府要求在 2030 年前禁止销售新的汽油和柴油车辆。