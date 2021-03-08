新加坡拥抱电动汽车：大幅降税，鼓励建设充电桩

IT之家3月8日消息 根据彭博社今日消息，新加坡政府一改往日对于电动车的抵触态度，近日正式出台一系列激励计划来推广电动汽车。新加坡运输部长 Ong Ye Kung 上周发表讲话，表示从耗油量大的燃油车转向电动车会减小碳排放，即使电动车的电力是由化石燃料产生的。新加坡的城市特征非常适合作为电动车的试验场。2021 年 2 月，新加坡承诺将在 5 年内为电动车相关计划提供 3000 万新元（1.45 亿元人民币）的补贴资金。

IT之家获悉，在此前新加坡政府一直对电动车比较抗拒。马斯克在 2019 年也公开表示，新加坡政府不欢迎电动车。据外媒消息，2016 年新加坡进口第一辆电动车时，当地监管部门不知道如何进行征税。在经过讨论后，决定对车主征收约 7.3 万元人民币的税款。

尽管新加坡政府的投入规模与中国的激励政策无法相比，但也充分表明了该国对于电动汽车态度的转变。新加坡计划在 2040 年为所有的公交车实现电动化，并淘汰化石燃料驱动的车辆。此外，从 2025 年起不再允许柴油动力的汽车或出资车进行注册。

新加坡副总理表示，计划在 2030 年使得公共停车场和私人场所的充电桩数量达到 6 万个。此外还将电动车的道路税率降低 40%，政府将于 2022 年 1 月起取消 5000 美元的电动车注册税。彭博社表示，此举能使 2023 年新加坡的电动车销量占比达到 4%，为 3300 辆。

▲ 图片来自彭博社

特斯拉于今年 2 月起，在新加坡启用了当地官方网站，并支持订购 Model 3。尽管其官网显示的价格为 119882 新元，但车主仍需额外支付高昂的牌照费用。