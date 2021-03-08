萤石智能云视觉扫地机器人开售：毫米级激光导航 + 3D 视觉避障，3299 元

IT之家3月8日消息 2 月下旬，萤石智能云视觉扫地机器人发布，拥有 2200Pa 吸力，今日正式开售，首发到手价 3299 元。

据介绍，萤石智能云视觉扫地机器人主打 Dual-RealVision 航向端纵置双摄技术、Dual-Lightsaber 双侧分置式侧置双 dToF 激光雷达技术、No-WorryDesign 无忧设计理念与萤石云互联互动四大功能。

Dual-RealVision 航向端纵置双摄技术：该机器人配备两颗航向端纵置摄像头，包括一颗 F1.6 高分辨率 ToF 景深摄像头和一颗 F2.4 的 104° 广角 RGB 全彩摄像头，支持 3D 视觉避障，可实时回传高清图像（App 的萤石云看家等功能）；

Dual-Lightsaber 双侧分置式侧置双 dToF 激光雷达技术：这款机器人支持毫米级激光导航，拥有更精进的云端算法，还集成了多达 15 类的传感器，支持自转智能绘图等功能；

No-WorryDesign 无忧设计理念：秉持极简设计的底部在满足简单易用的需要上提高了清洁效率，拥有自洁功能，采用全新风道结构设计，强化边刷设计，支持防缠绕，配备 630ml 巨尘盒，减轻了用户维护工作；

萤石云互联互动：全屋联动、多传感器互动、OTA 升级等。

此外，这款扫地机器人可与萤石云体系中的众多产品进行互联，还单独研发了星尘清洁系统，主打静音（最低 50 分贝）、智能和灵活自主，支持智能语音提示功能。

IT之家了解到，萤石智能云视觉扫地机器人拥有最薄处为 7cm 的机身，内置 5200mh 动力电池，配合低功耗设计可提供 4 小时的清扫续航。

售后方面，官方只换不修，且提供萤石云视频 App 的 24 小时快速响应服务。